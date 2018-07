8 regalos navideños que sólo te llamarán la atención si tienes la mente sucia

Ponte en situación: Te has portado bien, por lo quete trae un precioso regalo. Desenvuelves el ansiado paquete y lo que recibes es esto: [caption id="attachment_34797" align="alignnone" width="625"] Liopardo | Liopardo El apoya-vasos (Twitter)[/caption] ¿Te parece un regalo... extraño? Eso es porque tienes la mente sucia. Se trata, obviamente, de un inocente(¡menudo nombre...!): [caption id="attachment_34798" align="alignnone" width="625"] Liopardo | Liopardo Así funciona el apoya-vasos (Twitter)[/caption] No sientas vergüenza:, la joven que recibió este regalo también se sorprendió bastante. Su madre trató de explicar por qué le pidió a Papá Noel que le dejaran a su hija este obsequio: "No lo hice a propósito. Estaba buscando un asidero resistente que sirviera para el vaso que ella usa". Por si quisieras poner a prueba tu percepción visual, te mostramos otros siete posibles regalos que podrían confundirte:[caption id="attachment_34801" align="alignnone" width="500"] Liopardo | Liopardo Globo de Disney[/caption][caption id="attachment_34802" align="alignnone" width="735"] Liopardo | Liopardo Muñecos con caballito[/caption][caption id="attachment_34803" align="alignnone" width="400"] Liopardo | Liopardo Dulces de Hannah Montana[/caption][caption id="attachment_34804" align="alignnone" width="735"] Liopardo | Liopardo Decoración navideña[/caption][caption id="attachment_34806" align="alignnone" width="735"] Liopardo | Liopardo Un cojín para el cuello[/caption]

Un perrito | Liopardo

Un extractor de plastilina | Liopardo