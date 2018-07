8 personas que (de verdad) no tuvieron un buen día

Hay días en los que la suerte no te acompaña. Te duermes, pierdes el autobús, tienes un examen sorpresa o te dejas las llaves en casa y no puedes entrar. Pero no te preocupes, después de ver estas fotos, sabrás lo que de verdad es tener mala suerte y, por lo menos, te sentirás un poquito más afortunado. ¡Es imposible no reírse de estas desgracias!

perro1 | Liopardo

comida2 | Liopardo

maquina3 | Liopardo

bascula4 | Liopardo

correos5 | Liopardo

coche6 | Liopardo

coche 7 | Liopardo