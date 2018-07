8 perros que tienen muy graves problemas

A algunos perros les encanta hacer trastadas, comerse o romper cosas que no deberían. Por eso sus dueños deciden castigarles con estas divertidas imágenes en las que "admiten su culpa" y a juzgar por sus caras se puede ver que están arrepentidos. 1) "Me comí los crayons y ahora cago arcoiris" Liopardo | Liopardo 2) "Me meo encima de mi hermano una vez por semana" Liopardo | Liopardo 3) "Mi casa estaba siendo atacada por la nueva Roomba de $700 dólares. Yo nos salvé" Liopardo | Liopardo 4) "Ella me puso a dieta, así que me comí su zapato" Liopardo | Liopardo 5) "Me cagué en el libro sobre cagar" Liopardo | Liopardo 6) "Robé un sándwich de jamón y ahora mis pedos huelen a jamón" Liopardo | Liopardo 7) "Cague en el conducto de ventilación y ahora toda la casa huele a mierda" Liopardo | Liopardo 8) Perro: "Le di la bienvenida a casa al erizo intentando comérmelo y me llene de espinas" Erizo: "Yo ahora persigo al perro por toda la casa porque me tiene miedo LOL" Liopardo | Liopardo