8 perfiles de Tinder que te dejarán con la boca abierta

Liopardo | Liopardo "Mido 1'52. Quiero hacer cosas adultas contigo... impuestos; pagar la hipoteca; asegurarnos de apagar las luces, nuestra factura fue de 300 dólares este mes"

Muchas personas han encontrado en Tinder a su alma gemela. Esta app se basa en que los usuarios ponen una foto suya lo más realista posible y se describen brevemente. De esta manera, otras personas pueden ver su perfil y decidir si quieren (o no) una cita. Mientras que muchos usuarios exaltan sus cualidades hasta el punto de hacerlas irreales, otros tantos prefieren presentarse tal y como son, aunque sean las personas más raras (o graciosas) del mundo. Así hemos encontrado las 8 cuentas más extravagantes, divertidas y, sobretodo, sinceras de todo Tinder: Liopardo | Liopardo "Si estás buscando a una chica con personalidad estás de suerte porque yo tengo múltiples- No la escuches" Liopardo | Liopardo "En realidad tengo varios cientos de años, no sé por qué pone 21... Solo he sido clavado una vez y moriría por ti, sabes que me comprometo... también mi padre es un grande. Dale a la derecha si necesitas un Jesús en ti" Liopardo | Liopardo "Equipo líder / Empiezo las fiestas (también puedes ver: entusiasta del bacon; crecedor de barba y semi-profesional de chocar los cinco) Mido 1,63 y te subiré en mis hombros en los conciertos y las piscinas" Liopardo | Liopardo "Somos un pack" Liopardo | Liopardo "¿He oído que te gustan las chicas malas? Yo soy mala en todo". Liopardo | Liopardo "Soy Thai y si me mandas una foto de tu pene, puede que te mande una de vuelta" Liopardo | Liopardo "Me gusta dar largos paseos en la playa con mi novia, hasta que se me pasa el efecto del LSD y me doy cuenta de que solo estoy arrastrando un maniquí robado en un parking de Wendy" Después de ver estos perfiles, ¿con cuál te quedas?