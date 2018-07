8 mentiras que nos contaron nuestros padres y creímos con los ojos cerrados

Cuando somos pequeños parece que lo que dicen nuestros padres es la verdad absoluta. Son nuestros referentes y por eso creemos que todo lo que digan o hagan es lo correcto. Sin embargo, podríamos estar cayendo en un error. Sí es verdad que muchas de las cosas que nos dicen son ciertas y lo hacen por nuestro bien, pero con el paso del tiempo podemos desmentir algunas de sus "predicciones". A continuación te traemos una lista de los principales errores que creímos de nuestros padres. ¿Sabías alguno? 1. Si mientes se te pondrán las orejas rojas Liopardo | Liopardo Se ha observado que no existe ninguna relación entre la mentira y el hecho de que las orejas se pongan de ese color. Cuando las orejas se vuelven rojas es porque el cuerpo se ha sobrecalentado, ya que participan en la regulación térmica. 2. No te acerques tanto a la tele o empeorarás tu vista Liopardo | Liopardo Creo que a casi todos nos han dicho esta frase. Gracias a un estudio que se realizó hace tiempo, se ha demostrado que la miopía en los niños no está asociada ni a la televisión ni a los ordenadores. Sería una cuestión meramente genética. 3. No te crujas los dedos o tendrás artrosis cuando seas mayor Liopardo | Liopardo Pues bien, algunos apuntan que si haces sonar tus dedos no supone ningún problema de salud pues lo que suena es el aire no los huesos. 4. Como te tragues el chicle tu organismo no lo eliminará hasta dentro de 7 años Liopardo | Liopardo Tampoco es cierto. El chicle no causa ningún daño en el organismo y el sistema digestivo lo asimila como cualquier otro alimento. El doctor Billy Goldberg puntualiza que algunos tienen una sustancia llamada sorbitol, por lo que podría servir como laxante. 5. Si te cortas el pelo con frecuencia te crecerá más rápido Liopardo | Liopardo Aunque hay varios factores, como las hormonas que sí afectan al crecimiento del cabello, el hecho de cortártelo rápido no funciona. Está comprobado que crece unos 0,35 cm al día, de manera que aunque vayas todos los meses a cortarlo no afecta para nada. 6. Tener la televisión demasiado tiempo encendida puede hacer que se queme Liopardo | Liopardo Tanto si estás viendo series todo el día como si prefieres jugar a tu videojuego favorito sin mirar el reloj, no tiene nada que ver con que la televisión se estropee. Estos aparatos tienen un cinescopio que se va desgastando con el paso del tiempo, pero que estés usándola todo el día no repercute en absoluto. 7. No puedes bañarte hasta que no se hayan cumplido las dos horas de digestión Liopardo | Liopardo Lo primero es los cortes de digestión son más propios de las personas mayores que de los niños. En segundo lugar, el corte se produce por un cambio brusco de temperatura en el cuerpo, no porque te metas al agua. En resumidas cuentas, sí podemos meternos en la piscina o la playa después de comer sin tirarnos de golpe. 8. Come zanahorias porque son buenas para la vista Liopardo | Liopardo Lo cierto es que esta hortaliza tiene una gran cantidad de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, pero comer muchas zanahorias no está relacionado con que tu visión vaya a mejorar.