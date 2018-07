8 imágenes que tendrás que mirar dos veces para entender (parte III)

A veces el encuadre de una foto nos puede jugar una mala pasada. Sino nos fijamos a la hora de apretar el disparador de la cámara pueden desaparecer cabezas, aparecer piernas y brazos donde no deberían. Seguimos encontrando fotos que te obligan a mirar dos veces y no podemos no compartirlas con vosotros. 1. Este perro esconde algo más [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve1.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 2. ¿De quién esta pierna? [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve2.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 3. Situación peliaguda [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve3.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 4. Mi pelo es una palmera [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve4.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 5. En altamar [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve5.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 6. Algo raro pasa aquí [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve6.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo 7. Estornudo [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve7.png|||]]

Liopardo | Liopardo 8. En el trabajo [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2017/10/dosve8.jpg|||]]

Liopardo | Liopardo VER MÁS: 8 imágenes que tendrás que mirar dos veces para entender [[LINK:EXTERNO|||http://humor.atresmedia.com/liopardo/8-cosas/8-imagenes-que-tendras-que-mirar-dos-veces-para-entender|||]]

Liopardo | Liopardo VER MÁS: 8 imágenes que tendrás que mirar dos veces para entender (parte II) [[LINK:EXTERNO|||http://humor.atresmedia.com/liopardo/8-cosas/8-imagenes-que-tendras-que-mirar-dos-veces-para-entender-parte-ii|||]]