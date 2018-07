8 geniales conversaciones de padres e hijos por whatsapp

Estos son algunos de los mensajes de whatsapp más divertidos que un padre ha escrito a su hijo.Los 10 mejores mensajes de texto que un padre puede enviar (traducidos) Hijo: ¿Me puedes recoger? Padre: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hijo: “El profesor me ha apuntado con la regla y ha dicho que al final de esta regla hay un idiota, y le pregunté en qué final...Así que me echó.Hija: Papá, hay una polilla detrás de la puerta del cuarto de baño, ¿puedes hacerte cargo de ella? Hija: Por favor, date prisa voy a llorar. Padre: Papá está muerto. Tú eres la siguiente. Con cariño, la polilla.Padre: Pelfie Hijo: Es un selfie. No un pelfie. Haz un esfuerzo. Padre: Pet (mascota) y self = Pelfie Hijo: Me has cogidoHijo: Trataba de llamarte para felicitarte por el Día del Padre, pero tu teléfono está apagado. Infeliz Día del Padre. Padre: ¡Te has acordado! Hijo: Si. Puede que sea tu hijo menos favorito, pero tengo la mejor memoria. Padre: No tengo un hijo favorito. Me disgustan todos por igual, cada uno a sus distintas maneras. Hijo: Es la cosa más bonita que me has dicho nunca.Padre: Hola cariño. ¿Has ido ya a buscar a estos cabrones? Hijo: Persona equivocada papá... Padre: ¡Lo siento! Era para tu madre. Hijo: Espera. ¿Qué cabrones? Te refieres a mi hermana y a mí. Padre: Si.Hijo: Papá, ¿recuerdas que me diste tu teléfono antiguo? Padre: ¿Sí? Hijo: bueno... estaba trasteando con él, ¿vale? Padre: ¿Sí? Hijo: Bonitas fotos de mamá... Padre: ¡Mierda!Padre: Luke, soy tu padre Hijo: ¿En serio? Esa broma es muy vieja. Por otro lado, ¿Quién eres? Alguien ha 'hackeado' mi teléfono y me ha cambiado todos los nombres. Padre: En serio, soy tu padre. Mamá quiere que vengas a casa. Hijo: ¿En serio 'hackeaste' ayer mi teléfono solo para cambiar tu contacto por 'Darth Vader' y decir esto? Padre: Si. Hijo: A veces odio mi nombre.Padre: ¡Hola hijo! ¿Qué teléfono te gusta más? ¿Samsung S3 o Iphone 5? Hijo: ¡Oh, Dios mío, papá! ¡Me gusta el S3! ¡Oh, Dios mío, gracias papá! Padre: No es para ti. Es para tu hermana.