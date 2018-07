8 fotos que demuestran que la vida del sujetavelas es difícil

Liopardo | Liopardo

El amor es algo precioso, ¿verdad? Pues bien, no a todos les sonríe de la misma forma y, sino, que se lo digan a quienes han tenido que hacer de sujetavelas alguna vez en su vida. Sí, es ese momento incómodo en que dos tortolitos están disfrutando de su amor mientras que tú estás más solo que la una. Sin embargo hay quienes se lo toman con filosofía y saber sacar el lado bueno de las cosas. Te enseñamos algunos ejemplos: 1. Sí, soy un sujetavelas y lo admito sin problema 2. Por lo menos que no se mojen 3. Vosotros seguid, a mí esto me da alegrías y ni una sola pena 4. Si hay que improvisar, se improvisa 5. La verdad es que esto es un poco incómodo 6. La cruda realidad 7. Si no hay sitio en la cama ya me lo busco yo 8. Cuando tú también quieres un beso, pero no tienes a nadie que te lo de