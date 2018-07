8 fotografías que demuestran que la juventud es cuestión de actitud

A menudo nos creemos que conforme vamos cumpliendo años hay ciertas cosas que no podemos hacer. Lo que no sabemos en muchas ocasiones es que la edad no es más que un número y que podemos ser eternamente jóvenes si queremos. Estas ocho imágenes demuestran que lo importante es tener un espíritu joven, que somos tan viejos como nos propongamos ser y que no hay nada que no podamos hacer, todo es cuestión de ponerle ganas a la vida.

ancianos2 | Liopardo

ancianos5 | Liopardo

ancianos12 | Liopardo

ancianos10 | Liopardo

ancianos8 | Liopardo

ancianos11 | Liopardo

ancianos3 | Liopardo