8 extrañas posturas en las que duermen los gatos

¿Quién no ha soñado con poder dormir en cualquier lugar? Pensar: "quiero echarme una", y no poder por estar lejos de tu cama. Pues, por si los gatos no eran bastante felices con su tranquila vida, también son capaces de dormir en cualquier rincón. Suben, bajan, saltan, se retuercen...los gatos se mueven por sitios que ni siquiera imaginamos y, por supuesto, no podía ser de otra forma cuando se trata de la. Éstas son las más raras, en los lugares más extraños, en los que los mininos descansan de tantos mimos y ronroneos.

bebe | Liopardo

del revés | Liopardo

doble cama | Liopardo

estirado | Liopardo

fila | Liopardo

gatito cucharita | Liopardo

pareja | Liopardo

ventana | Liopardo