8 cosas que ni siquiera sabías que tenían un uso concreto (parte II)

Recopilamos ocho objetos cotidianos que tienen un uso concreto que seguro desconocías. Seguro que alguna vez te has preguntado para que servían estas cosas y aquí tienes la respuesta.

1. ¿Para qué sirve el nº57 en las botellas de Heinz ketchup?

Cuando la salsa de tomate no quiera salir del envase, inclina la botella y dale unos golpecitos con la mano en el número 57.

2. ¿Para qué sirve el bolsillo en las bragas femeninas?

Simplemente es un doble forro de tela (que se exige por normas sanitarias) que no se logra coser porque es imposible.

3. ¿Para qué sirve la raya de los pantalones?

Las fabricas que elaboraban antiguamente la ropa la enviaban a otros países. Para ahorrar espacio y poder empacar la mayor cantidad de prendas posible, la comprimían lo más que podían y cuando la desempacaban, se le formaban estos pliegues que eran difíciles de eliminar.

4. ¿Para qué sirve el interruptor del retrovisor?

El espejo retrovisor tiene doble espacio reflejante el cual siempre se puede cambiar presionando el botón del interruptor.

5. ¿Para qué sirve este código en los cosméticos?

Estos números significan la vida útil de tus cosméticos; 6, 12 o 24 meses de uso.

6. ¿Para qué sirve esto en la mochila?

Este elemento sirve para pasar lazos entre sus orificios y así poder cargar equipamiento adicional.

7. ¿Para qué sirve este agujero?

No sirve para que los niños no se asfixien, sirve para que el dulce no se caiga.

8. ¿Para qué sirve el pompón?

Los pompones se hicieron presentes en el siglo XVIII por los marineros franceses. Los barcos eran pequeños, y el pompón servía para proteger la cabeza de golpes.