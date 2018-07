8 cosas nada lógicas que suceden en los dibujos animados

Los dibujos animados llevan existiendo muchísimos años y la mayoría de nosotros todavía recuerda con nostalgia los tiempos en los que veíamos La Sirenita o el Rey León. Sin embargo, ahora podemos ver algunos errores que de pequeños ni percibíamos. Estos dibujos buscan transmitir mensajes educativos e historias cargadas de diversión y fantasía, pero en ocasiones la imaginación se les va de las manos a sus creadores y nacen incoherencias como las que te mostramos a continuación. 1. El príncipe dice que eres el amor de su vida, pero luego no se acuerda para nada de ti y necesita probar el zapato de cristal a todas las chicas del reino para encontrarte. Liopardo | Liopardo 2. Los Picapiedra celebran la Navidad antes del nacimiento de Cristo Liopardo | Liopardo 3. Tom y Jerry estaban todo el día desnudos, pero deciden vestirse para ir a la playa Liopardo | Liopardo 4. Tarzán se crió en una jungla con simios, ¿cómo es posible que no tenga ni una pizca de barba? Liopardo | Liopardo 5. Si la cabeza de Phineas tiene esas dimensiones, ¿cómo puede ponerse esa camiseta? Liopardo | Liopardo 6. Maggie pone a prueba la ley del tiempo y en 28 años no crece nada Liopardo | Liopardo 7. Blancanieves no les conoce de nada y se pone a limpiarles la casa y cuidarles como si fueran grandes amigos Liopardo | Liopardo 8. El chico es capaz de crear todo un laboratorio, pero luego no puede hacer que su hermana se aleje de él Liopardo | Liopardo