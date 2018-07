8 cosas muy extrañas que antes creía la gente

Liopardo | Liopardo

Pequeña recopilación de creencias antiguas que ahora te parecerán lo más loco que has escuchado en tu vida. En la Grecia clásica, se creía que parte de la sangre menstrual se transformaba en la leche materna. Aristóteles continuó por ese camino y decía que "días después de la concepción, la menstruación no sigue su curso habitual, pero va hacia la mama, en la que la leche empieza a aparecer". El enema de humo de tabaco, una insuflación del humo del tabaco en el recto por enema, fue un tratamiento médico empleado por los médicos europeos para una amplia gama de dolencias. El tabaco tuvo el reconocimiento de medicamento poco después de que fuera importado desde el Nuevo Mundo y el humo del tabaco fue utilizado por los médicos occidentales como una técnica contra el frío y el adormecimiento, pero su aplicación por enema fue una técnica adaptada de los indios de América del norte. El procedimiento fue utilizado para tratar el dolor de tripa, e incluso para intentar reanimar a las víctimas de ahogamiento. A menudo los enemas de tabaco líquido se practicaban para aliviar los síntomas de las hernias. En los primeros años del siglo 19, estas prácticas disminuyeron, cuando se descubrió que el principal agente activo del humo del tabaco, la nicotina, era tóxica.El Maellus Maleficarum, un manual para cazar brujas escrito por Heinrich Kramer en el siglo XV. Este exhaustivo libro sobre la caza de brujas se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Entre otras teorías en este libro se relataba como "¿Qué podemos pensar acerca de esas brujas que de algún modo arrebatan gran número de miembros —veinte o treinta— y los encierran en un nido de aves o algún tipo de caja, donde se mueven como si estuvieran vivos, comiendo avena u otro tipo de alimentos? Muchos han sido testigos de este fenómeno y es un tema del que se habla con asiduidad. Se dice que todo es obra del diablo y fruto de la ilusión, porque los sentidos de quienes ven los penes se ven engañados del modo que hemos explicado". El continente perdido de Mu, es el nombre de un supuesto continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el escritor y viajero del siglo XIX Augusto Le Plongeon, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Atlántico. Más tarde este concepto fue popularizado y difundido por James Churchward, pero a diferencia de los anteriores autores sostenía que Mu estuvo localizado en el Océano Pacífico. Varios antiguos escritores romanos decían que estaba probado que beber la sangre de un gladiador muerto curaba la epilepsia. Plinio, en su Historia natural, escribió que: "los epilépticos incluso se beben la sangre de los gladiadores de copas vivas, por así decirlo". Esta teoría conocida como preformacionismo (también llamado preformismo o teoría preformista) fue una antigua teoría biológica según la cual el desarrollo de un embrión no es más que el crecimiento de un organismo que estaba ya preformado (homúnculo). En la Grecia Clásica, Leucipo de Mileto (s. V a.C.) (De rerum natura) y Demócrito fueron los defensores más célebres del preformacionismo. El uso que tenía la ginebra en su origen era medicinal: se creía que curaba la gota y la indigestión, pero la realidad era otra muy distinta. En el siglo XVIII la ginebra tenía una graduación del 80% más o menos, se diluía con aguarrás y ácido sulfúrico y se aderezaba con enormes cantidades de alcohol para disimular el sabor. El término isla de California hace referencia a un error cartográfico europeo del siglo XVI, en el cual, la península de Baja California aparece separada del resto de América del Norte, representándose como una isla separada del resto del continente por un supuesto estrecho, que en realidad es el golfo de California. Se trata, por lo tanto, de uno de los errores cartográficos más importantes de la historia, siendo ampliamente difundido en mapas de los siglos XVII y XVIII, pese a que algunas exploraciones ya habían aportado pruebas que contradecían la supuesta isla de California (como la temprana expedición de Francisco de Ulloa en 1539-40).