8 consejos random que pueden salvarte la vida (o no)

Siempre vamos a experimentar situaciones inesperadas, para las que no vamos a estar preparados para actuar. En ocasiones, esas situaciones podrían llegar a costarnos la vida.

Por eso, Josh Otusanya comparte en su Tik Tok una serie de vídeos titulado "Random advices that could save your life" (consejos aleatorios que pueden salvarte la vida). En ellos cuenta desde la mejor manera de reaccionar ante un caso de emergencia en la calle, hasta qué hacer si te has desorientado mientras buceabas. Las situaciones son tan dispares, a la vez que cotidianas, que, quién sabe, pueden llegar a ser de utilidad en algún momento. Por si acaso, toma nota.

Móvil [archivo] | Pixabay

En caso de que la llamada se corte, sabrán dónde encontrarlo.

2. Para pedir ayuda ante una emergencia, sé específico.

Ambulancia [archivo] | Pixabay

Si una persona necesita ayuda, no te limites a gritar "ayuda". En lugar de eso, señala a una persona concreta: "tú, el de la gorra, necesito ayuda, por favor". Así evitarás el "efecto espectador": las personas se congelarán y no sabrán qué hacer, por el shock.

3. Si vas de copiloto, nunca apoyes los pies en el salpicadero.

Pies [archivo] | Pixabay

En caso de accidente, si se activan los airbags, las rótulas irán directas a tu cráneo.

4. Si te persigue un enjambre de abejas o avispas, sal corriendo, no saltes al agua.

Avispa [archivo] | Pixabay

Si te lanzas a la piscina, los insectos te esperarán sobre el agua. En cambio, si sales corriendo, dejarán de perseguirte cuando sientan que han ganado.

5. Si hay una tormenta eléctrica y sientes que tu pelo flota, busca refugio enseguida.

Rayo [archivo] | Pixabay

Eso significará que estás a punto de ser alcanzado por un rayo.

6. En un edificio, busca una salida poco frecuentada.

Exit [archivo] | Pixabay

Así, ante una emergencia, podrás escapar por la salida menos transitada. Necesitarás ese tiempo extra.

7. Si crees que alguien ha entrado en tu casa por la noche, apaga las luces.

Ladrón [archivo] | Pixabay

Tú conoces mejor el espacio y jugarás con ventaja. Además, no podrás ser visto.

8. No limpies el arenero del gato con lejía.

Gato [archivo] | Pixabay

La orina contiene amoniaco. La mezcla de estos dos compuestos químicos produce unos gases que pueden ser mortales al inhalarlos.

