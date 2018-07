8 comidas que rozan lo erótico

¿A quién no le gusta disfrutar de una buena comida? Independientemente de los gustos culinarios de cada uno y nuestras preferencias, a casi todo el mundo le gusta comer bien. Hay platos que nos cautivan por su especial sabor, sin embargo hay otros que nos entran por los ojos. Su delicada presentación, la disposición de los alimentos, las gamas de colores... Una serie de factores que hacen que no podamos quitar la vista del plato y nos de verdadera pena comerlo. A continuación te enseñamos algunos de estos eróticos platos para que entiendas de qué estamos hablando. 1. Los ositos de goma, además de ricos, crean preciosas gamas cromáticas 2. Estas galletas tan graciosas e idénticas 3. ¿Y qué me decís de esta tarta de lacasitos? 4. La sandía sin corteza es lo más 5. Si te gustan los 'Chupa-chups' esta imagen te va a cautivar 5. Esta sandía sin corteza parece muy jugosa Liopardo | Liopardo 6. Nunca habrás visto una frutería tan bien colocada como esta Liopardo | Liopardo 7. Estos cereales seguro que están buenísimos 8. ¿De qué será exactamente esta tarta?