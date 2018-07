8 bromas pesadas que te harán llorar de la risa

Existen dos tipos de personas: las que gastan las bromas y las que las reciben. En ocasiones, aunque se trate de un chiste, termina en enfado o discusión por ser demasiado pesada, pero hay otras veces en las que incluso los propios sufridores no pueden contener la risa. Por su ingenio, su mala cabeza o la forma en que lo hacen, sacan una sonrisa a cualquiera. A continuación te presentamos algunas de esas bromas que te darán dolor de tripa. 1. Una forma peculiar de comunicar a los alumnos sus malas notas

-"¡Qué risa! Mi profesor trajo un maldito ataúd a clase para decir: Sus calificaciones en este examen me dejaron muerto" 2. Lo que sea por defender el honor de una hija

- "Mi ex posteó una foto con su nueva novia en Facebook diciendo: '¿No es preciosa?'. Y mi madre, con su narizota, comentó: 'No, no realmente'..." 3. El trabajo siempre es mejor si se sobrelleva con humor Liopardo | Liopardo 4. Ante todo, sinceridad Liopardo | Liopardo 5. Se ve que el abuelo está realmente emocionado Liopardo | Liopardo 6. Cuando los primos se comportan como los peores hermanos