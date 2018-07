8 adorables fotos de pájaros acurrucados

No sabemos que tienen los pájaros que les encanta acurrucarse unos contra otros, supongo que será para darse calor unos a otros y no morir de frió por las noches en invierno. Lo cierto es que se me ocurren pocas cosas más adorables que un grupo de pájaros apretujados sobre una rama, por eso hemos recopilado estos geniales ejemplos.

pajarossok | Liopardo

pajaros2 | Liopardo

pajaros3 | Liopardo

pajaros4 | Liopardo

pajaros5 | Liopardo

pajaros6 | Liopardo

pajaros7 | Liopardo

pajaros8 | Liopardo

¿No te recuerdan estas fotos a este genial corto de Pixar?