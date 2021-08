20 fotos del siglo pasado que te harán ver el tiempo desde otra persectiva

Hoy día, con el auge de la tecnología y de las redes sociales, el valor histórico de las fotografías ha descendido radicalmente. Con nuestro móvil, podemos tomarnos varias imágenes por minuto, que carecen de ninguna importancia temporal. Si lo comparamos con un siglo atrás, esto ha cambiado completamente, ya que el acceso a una cámara era un privilegio y las fotografías que podías guardar como recuerdo era ridículamente menor que hoy día. Sin embargo, cada una de ellas tiene una valiosa historia que contar.

Por ello, los usuarios de Reddit han creado un grupo llamado The Way We Were ("tal como éramos", en español), en el que han compartido centenares de fotografías de sus antepasados, que llevan conservando en su familia durante décadas. Algunas imágenes van acompañados de alguna anécdota; otras, hablan por sí solas, y nos acercan un poco más a un pasado no tan lejano.

1. Pareja de jóvenes a principios de los años 40

2. Mia Wallace, la primera conductora de autobús de Chicago (1974)

3. Brooklyn, 1940. Estas jóvenes protestaron porque en su colegio prohibieron a las chicas usar pantalones.

4. México, 1935. Estos hombres posan en comisaría tras ser detenidos por homosexualidad.

5. Retrato de un joven junto a su perro, 1920.

6. Retrato del fotógrafo de animales Walter Chandoha, 1955: una niña junto a su gato sonriendo a la vez para la foto.

7. Este hombre no podía permitirse un traje así que posó tras una maqueta de cartón. Sicilia, 1930.

8. Fotografía de cuatro generaciones: hijo, padre, abuelo y bisabuela, 1918.

La fotografía fue publicada en Reddit por el nieto del bebé.

9. Este marinero conoció a su hija por primera vez, 14 meses después. Años 40.

Tal y como sujeta a su bebé, aún tenía mucho que aprender.

10. Retrato de una joven en la última década del siglo XIX

11. Retrato de un gato, 1938.

12. Años 40. Poco después de esta foto, el muchacho se ahogó para salvarle la vida a su sobrino.

13. Paradójicamente, esta mujer que posa desnuda cubierta por un barril era diseñadora de moda. Años 50.

14. París, 1910. Esta mujer posa junto a su gato en su jardín de cannabis.

Dada la falta de restricciones legales, el cannabis fue muy popular en los círculos más bohemios en Francia durante el siglo XIX y principios del XX.

15. Mujeres en un club de lesbianas en Chelsea, 1953.

Por aquél entonces en Reino Unido, la homosexualidad era un asunto penalizado por la ley.

16. Jóvenes reciben a su padre en el aeropuerto tras más de cinco años en Vietnam. 1973.

17. Foto anual de un colegio en Texas, 1930.

El segundo muchacho de la primera fila no podía permitirse unos zapatos y estaba avergonzado por salir descalzo en la fotografía. Recordaba ese momento perfectamente, y llegó a contarle la historia a su nieto, quien la compartió en Reddit.

18. Mujeres pertenecientes al Departamento de Policía de Los Angeles haciendo práctica de tiro. 1948.

19. 1920, mujeres con las rodillas pintadas a mano.

Durante esa década, fue una moda extendida entre las flappers, para que las rodillas resaltasen cuando el vuelo de la falda las dejara al descubierto.

20. Anillos de boda de cuatro generaciones diferentes de la misma familia.

