16 niños que están totalmente ganando al escondite (parte 1)

Estos niños son unos auténticos campeones jugando al escondite o al menos es lo que ellos piensan. Si jugaste de pequeño al escondite probablemente no fueras mucho mejor que estos diminutos genios del camuflaje. Al parecer la mayoría de niños hasta los siete años no desarrolla la capacidad de considerar el punto de vista de otra persona y ponerse en su posición es por eso que cuando cierran los ojos y no ven nada piensan que también nadie les está viendo a ellos. Esta es una selección de las 16 fotos de niños jugando al escondite más divertidas y adorables de internet.

niñoescondite9 | Liopardo

niñoescondite7 | Liopardo

niñoescondite6 | Liopardo

niñoescondite5 | Liopardo

niñoescondite4 | Liopardo

niñoescondite2 | Liopardo

niñoescondite1 | Liopardo

Liopardo | Liopardo

VER MÁS: 16 niños que están totalmente ganando al escondite (parte 2)