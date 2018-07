McLaren-Honda presenta el MP4-31, el coche de la esperanza en 2016

En vísperas de los primeros entrenamientos de pretemporada, McLaren ha presentado el MP4-31 por internet. El chásis del MP4-31 está integrado por la nueva unidad de potencia Honda RA616H que se ha desarrollado exclusivamente para el equipo.

"Aunque una gran continuidad en el reglamento técnico de la Fórmula 1 ha permitido al equipo fortalecer y madurar muchos de los conceptos de diseño que se desarrollaron en el McLaren-Honda MP4-30 del año pasado, el coche nuevo también incorpora varias innovaciones completamente nuevas. El resultado es un perfecto equilibrio entre soluciones aerodinámicas extraordinariamente elegantes y una integración muy eficiente de la nueva unidad de potencia de Honda para 2016", explica la escudería.



Ron Dennis: "No realizaremos pronósticos de victorias en 2016"

El presidente y director ejecutivo, Ron Dennis, remarcó que el objetivo es "ganar", aun cuando no se fija plazos: "No vamos a realizar pronósticos respecto a cuándo llegarán esas victorias pero puedo decir sin temor a contradecirme que cada miembro de nuestro equipo ha trabajado con una dedicación implacable en los últimos meses. El resultado ha sido que el desarrollo del MP4-31 ha dado un paso importante a lo largo del invierno y, por lo tanto, estoy muy orgulloso de los esfuerzos de nuestro equipo".



"Seguimos comprometidos con nuestras metas y mantenemos un compromiso incansable con el potencial ganador de este equipo. Creedme cuando digo que el apoyo completo de un fabricante multinacional de automóviles es la única plataforma para llegar al éxito en la Fórmula 1 de hoy en día. Por lo tanto, en McLaren-Honda hemos jurado trabajar conjuntamente y ganar conjuntamente, y esa determinación se ha fortalecido aún más después de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos el año pasado", comentó.



Para Ron Dennis, el tándem Alonso-Button es "la mejor dupla de pilotos de toda la competición".