Carlos Sainz, 12º en Alemania: "Hasta el baile final de paradas estábamos ahí"

El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo clasificado en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, aseguró que tuvo opciones de puntuar en el circuito de Hockenheim "hasta el baile" final de paradas.

"Hasta el baile de 'pit-stops' estábamos ahí. Pero yo he parado antes del coche de seguridad y eso me ha hecho perder posiciones", lamentó.

El piloto de Renault estaba convencido de que "tenía ritmo suficiente para ganar alguna posición" al final de la carrera, pero en el cambio de neumáticos, de seco a intermedios, perdió todas sus opciones de puntuar.

Además, Carlos Sainz recibió una penalización de diez segundos por adelantar con el coche de seguridad en pista. "Creía que el Sauber era doblado y no era doblado. Le he intentado devolver la posición y no ha querido, así que he supuesto que tenía un problema", explicó.