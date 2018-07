McKee logra la victoria en la segunda carrera de Nürburgring con Sainz quinto

Buen fin de semana el que se ha marcado Carlos Sainz Jr. en el GP de Alemania de las GP3 Series. El piloto español ha sumado a su sexta plaza en la primera carrera una quinta posición en una segunda prueba que ha concluido con la victoria de McKee por delante de Sims y de Yelloly.

No fue fácil para el hijo del campeón de rallys. No lo fue porque en la salida, salida en la que era tercero, perdió puestos por un mal arranque hasta caer al quinto lugar de la tabla, lugar en el que quedaría gracias a una gran defensa de su posición y al hecho de que cerró todos y cada uno de los espacios posibles a sus perseguidores. Y pudo haber sido cuarto, pero faltaron vueltas.

Imposible fue para él, eso sí, acercarse a los puestos de podio. Un podio británico liderado por un Melville McKee que logra su primera victoria de GP3 esta temporada. Victoria sufrida, porque en las últimas vueltas de carrera tuvo que hacer frente al empuje de Alexander Sims. Su compatriota iba en vuelo, dejando un adelantamiento espectacular a Yelloly para asaltar la segunda plaza.

El que no pudo terminar ni segundo ni último fue Facu Regalia. No pudo sumar ni un sólo punto para acercarse aún más a Ellinas en la lucha por el Mundial. El argentino estaba enfadadísimo por tener que retirarse y así se lo mostró a Nira Juanco tras la prueba al decir que un comisario apretó el botón de neutral de su coche y que alguien no quería que terminara esta prueba. La polémica esta servida.

Toca ahora que la GP3 piense en la siguiente cita de Hungría, donde tocará ver si Sainz sigue con su racha de puntos y si Carmen Jordá puede mejorar la 24ª plaza conseguida en la carrera alemana. Y toca ver también si Facu Regalia puede asaltar el liderato de Ellinas, que ha flojeado en la segunda prueba de Nürburgring.