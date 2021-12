Esta es la programación especial de Antena 3 para Nochevieja y Año Nuevo

Atresmedia Televisión continúa apostando por estrenos y contenidos de calidad para acompañar a los espectadores en estas fechas tan emblemáticas.

Antena 3 ofrece un menú de excepción con Nochevieja y el día de Año Nuevo como los platos fuertes de una semana cargada de ofertas para todos los públicos y de gran variedad.

¡Toma nota de todo lo que tenemos preparado para ti!

Especial de 'La Ruleta' el 31 de diciembre

La Ruleta de la Suerte del 31 de diciembre | antena3.com

El último día del año, el 31 de diciembre ‘La Ruleta de la suerte’ celebrará, en su horario habitual, el programa de Nochevieja con tres concursantes divertidos con muchas ganas de pasarlo bien: Nicolás, de Jerez de la Frontera, químico de profesión, actor de teatro, cantante de musicales y organizador de eventos, que hará una demostración de sus cualidades musicales en el programa; Sol, dominicana que viene de Elda (Alicante), dispuesta a poner a todo el mundo ruletero a bailar bachata; y Julia, estudiante de Derecho de Sevilla, tiktoker y bailarina de danzas urbanas.

Entregas de estreno de 'Amar es para siempre', ‘Tierra amarga’ e 'Infiel'

'Amar es para siempre', ‘Tierra amarga’ e 'Infiel' | antena3.com

La ficción española e internacional será otro de los platos principales de la parrilla de la cadena esta semana.

El domingo 2 de enero, la venganza de Asya (Cansu Dere) continúa en el horario estelar con una nueva entrega de ‘Infiel’, la ficción más vista de la televisión esta temporada.

Asimismo, desde este 27 al 31 de diciembre, los espectadores y fans de ‘Amar es para siempre’ y ‘Tierra Amarga’ estarán de enhorabuena. Podrán disfrutar de capítulos de estreno de las series diarias más vistas y en su horario habitual.

Especiales de '¡Boom!' para despedir el año

Especial '¡Boom!' para despedir el año | antena3.com

‘¡Boom!’, con Juanra Bonet, no ha querido perderse la oportunidad de festejar estas fechas tan especiales y ha preparado dos entregas muy navideñas.

El 29 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote jugarán por separado con cada uno de los equipos de ‘¡Boom!’ en la primera fase de bombas negras del concurso y aprovecharán para invitar a todos los espectadores a que no se pierdan las Campanadas de Antena 3.

Asimismo, el 31 de diciembre, en este último día del año, tanto Juanra Bonet como los concursantes de ese día se vestirán de gala para despedir el 2021.

Último programa del año de 'Pasapalabra' con mucho cotillón

Roberto Leal y El Rosco de 'Pasapalabra' | antena3.com

El 31 de diciembre, Antena 3 estrenará en su horario habitual una nueva entrega de ‘Pasapalabra’. El exitoso concurso presentado por Roberto Leal contará como invitados a Susi Caramelo, Pablo Rivero, Toni Acosta e Iván Massagué.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3, las más vistas de la historia entre las cadenas privadas

La noche de Fin de Año se viste de largo en Antena 3 para despedir al 2021 y dar la bienvenida al nuevo año. Tras haber conseguido las Campanadas más vistas de la historia entre las cadenas privadas, estas navidades Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a vestir sus mejores galas y a juntarse con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al 2022, en directo y desde la Puerta del Sol.

Con esta cita, Atresmedia TV repite un año más como el único grupo de comunicación con una doble apuesta en la noche de Fin de Año, en Antena 3 y en laSexta. Además, en 2020 fue la oferta privada más vista en la noche de las Campanadas.

Eva González y Juanra Bonet dirán 'Adiós, 2021' en Nochevieja

Eva González y Juanra Bonet dirán 'Adiós, 2021' en Nochevieja | antena3.com

Eva González y Juanra Bonet, dos de los presentadores de mayor éxito de la televisión, serán los encargados de conducir el especial ‘Adiós, 2021’ que Antena 3 ha preparado para antes de las Campanadas. González y Bonet despedirán el año con humor y recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia. Este especial está grabado en el palacio de Ferrán Núñez.

Además, después de las Campanadas de este 31 de diciembre tendrá lugar el ya tradicional karaoke ‘Cantando al 2022’.

'Tu cara me suena' celebra su concierto de Año Nuevo

En el especial de prime time de ‘Tu cara me suena’, que es una particular versión del Concierto de ‘Año Nuevo’, tanto concursantes e invitados famosos, como el jurado y Manel Fuentes, se subirán al escenario el próximo sábado 1 de enero con actuaciones inéditas.

En el número de apertura del jurado, Carlos Latre se meterá en la piel de Raphael; Ruth Lorenzo será Miley Cyrus; Chenoa, Emilia Clarke con un villancico muy especial; al igual que Àngel Llàcer con su versión de Mariah Carey.

A su vez, en su actuación, Agoney, que imitará a Rauw Alejandro, tendrá como compañero al popular cantante Luis Fonsi. Lydia Bosh también contará con una colaboración muy especial, la de Anabel Alonso: las dos replicarán una actuación de ‘La Llamada’, caracterizadas como las actrices Belén Cuesta y Gracia Olayo.

Por su parte, Nia, con ayuda de Edu Soto, ha preparado una imitación muy especial: la de Celia Cruz y Vicente Fernández; al igual que Eva Soriano y David Fernández, en la piel de Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt.

María Peláe hará un dueto con Rosario, ya que ‘Tu cara me suena’ recibe a la popular cantante de invitada en esta noche de Año Nuevo. En la misma línea, Loles León, con la ayuda de Mario Vaquerizo, serán, por una noche, Las Deblas.

Las actuaciones de concursantes se completarán con Los Morancos como Pimpinela, mientras que Rasel, en colaboración con Jorge González, ofrecerán a los espectadores una imitación de Pablo López y Juanes.

Los invitados famosos para este gran Concierto de Año Nuevo de ‘Tu cara me suena’ no cesarán y Carlos Baute contará con la ayuda de Melody, imitando a Chenoa, para interpretar el último single del venezolano y la cantante y jueza de ‘Tu cara me suena’.

Por supuesto, el presentador Manel Fuentes no ha querido perderse esta gala y, con la ayuda de los participantes de la noche, cantará ‘Jingle Bell rock’. El día de Año Nuevo es para vivirlo con ‘Tu cara me suena’.