Los 21 momentazos televisivos de Antena 3 durante el año 2021

Nos comprometimos a entretenerte cuando más lo has necesitado. Ha sido un año 2021 muy difícil para todos y hemos intentado llenarlo de sonrisas y grandes momentos. No podemos despedir este 2021 sin recordar los hitos vividos en Antena 3, ¡revívelos con nosotros!

1. Jorge González gana la octava edición de ‘Tu cara me suena' (9 de enero)

Jorge González se convirtió en el ganador de la octava edición de ‘Tu cara me suena’ a principios del año 2021. El cantante vivió muy emocionado la final del programa imitando a Antonio Orozco con su tema 'Mi héroe'

“Esto es un regalo que me ha hecho la vida”, aseguraba al afirmar que los sueños se cumplen y simplemente hay que seguirlos.

2. Jorge Sanz fulmina el récord de apnea de Pilar Rubio en ‘El Desafío’ (12 de febrero)

La apnea se ha convertido en la prueba estrella de ‘El Desafío’ por la que pasan todos los concursantes del programa. Kira Miró con su esfuerzo nos hizo engancharnos a la prueba sufriendo junto a ella bajo el tanque de agua, pero la gran sorpresa la dio Jorge Sanz en el mes de febrero.

El actor, con mucha calma y seguridad, se enfrentó a la apnea en el quinto programa de ‘El Desafío’ llegando a alcanzar el increíble tiempo de 4:37 segundos sin respirar bajo el agua. Un momento que emocionó a los presentes, que se levantaron para aplaudir al actor tras su heroico reto.

Además, durante la prueba, Pilar Rubio, conocedora de la dificultad de la apnea tras enfrentarse a ella en ‘El Hormiguero 3.0’, estaba como invitada en ‘El Desafío’. Pilar no pudo nada más que estallar en aplausos cuando vio a Jorge Sanz salir del tanque de agua. Un momento mágico vivido en el plató del programa presentado por Roberto Leal.

3. Pilar Rubio supera sus propios miedos con un reto a 20 metros de altura en ‘El Hormiguero 3.0’ (7 de abril)

Los retos de Pilar Rubio en 'El Hormiguero 3.0' siempre nos han dejado asombrados, pero, en el mes de abril, vivimos uno de los momentos en los que la colaboradora pasó más miedo y nervios.

Pilar Rubio tuvo que pasar de un lado al otro de un puente a 20 metros de altura hasta tocar un botón rojo. La dificultad radicaba en que ella misma era la que tenía que ir poniendo las tablas para desplazarse: "Me da miedo hacerlo y me da miedo explicarlo", dijo. Pero finalmente, superó la prueba y el final fue uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido este año en Antena 3.

4. De ‘Los dispersos’ a los ‘Libérrimos’, equipos que han dejado su huella en ‘¡Boom!’ (14 de abril)

Durante el año 2021, el bote de ‘¡Boom!’ no ha dejado de crecer. Ningún equipo ha conseguido llevárselo, pero eso no significa que no hayan hecho historia o que no hayan dejado una huella imborrable en el concurso.

Es el caso de ‘Los dispersos’: la despedida de Óscar, M.A., Victoria y Manolo es de las más emotivas que se han vivido, tras más de 300 programas en ‘¡Boom!’. En el apartado de equipos longevos también se han hecho un hueco los ‘Libérrimos’: Alberto, Ana, Héctor y Ana Belén nos han dejado momentos inolvidables en sus 145 tardes.

5. Los famosos se ponen a prueba en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ (30 de abril)

Tras el éxito del regreso de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ por su 20º aniversario, el mítico concurso regresó con una versión muy especial: famosos. Caras muy conocidas de la música, el cine, la televisión o la literatura pasaron por el plató y pusieron a prueba sus conocimientos.

Sentados frente a Juanra Bonet, de nuevo como maestro de ceremonias, se enfrentaron a las 15 preguntas con un fin solidario. Alaska fue quien llegó más lejos, jugando por los 100.000 euros.

6. Regresan ‘Los hombres de Paco’, renovados pero con la misma esencia (10 de mayo)

Puede que hayan dejado de ser policías de barrio, pero ‘Los hombres de Paco’ regresaron con su mezcla original de acción y humor. Paco y Mariano la liaron en un caso de tráfico de ojivas nucleares, pero son fichados en el CNI gracias a Lucas.

Los nuevos personajes, interpretados por Amparo Larrañaga, Amaia Sagasti y Juan Grandinetti, acompañan a los de siempre: Povedilla, Rita, Sara... Y a ellos se suman las apariciones de clásicos de la primera etapa como don Lorenzo, Lola, Aitor y Curtis.

7. La edición más internacional de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ (24 de mayo)

En el mes de mayo nos quedamos alucinados con el estreno de la segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Tras una emocionante temporada en la que se llevó el triunfo Joaquín Cortés bajo la máscara del Erizo, no podemos olvidarnos de grandes famosos ocultos que desvelamos como Mel B, de las Spice Girls, Isabel Preysler o Bertín Osborne.

En cambio, en el primer programa todo el mundo se quedó boquiabierto al descubrir a la mismísima La Toya Jackson oculta bajo la Menina. ¡Una auténtica superestrella internacional!

8. La romántica boda de Diego y Clara en ‘La cocinera de Castamar’ (24 de junio)

El final de ‘La cocinera de Castamar’ enamoró a todo Antena 3 con el bonito desenlace de la historia de Diego de Castamar y Clara Belmonte.

Un momentazo de un reencuentro de miradas llenas de amor en donde el duque confesaba que renunciaba a todo por Clara. “No hay nada que nos impida estar juntos”, una declaración que llevó a lo que siempre habían deseado: celebrar su amor.

Finalmente, Diego y Clara se casaron en una pequeña pero feliz y romántica boda íntima. Un enlace que esperaban desde el primer día que se enamoraron y que intentaban refrenar a pesar de los momentos de pasión que surgían entre ambos.

9. Pablo Díaz gana 1.828.000 euros en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ (1 de julio)

Pablo Díaz se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Sus participaciones en 'Pasapalabra' engancharon a millones de espectadores, pendientes de si sería capaz de lograr el bote. Y sí. El concursante se hizo con el tercer bote más grande de la historia de ‘Pasapalabra’ el primer día de julio.

Su cara lo decía todo, Pablo arriesgaba en su rosco 260 de ‘Pasapalabra’ y cuando Roberto Leal le dio paso a la letra ‘Y’, cogió carrerilla acertando las 12 palabras que le quedaban del tirón y obteniendo un bote de 1.828.000 euros.

El silencio se hizo en el plató cuando llegó a la ‘X’ y Roberto Leal le dijo 'sí'. ¡Cuántas emociones juntas en un año inolvidable!

10. Llega ‘Tierra Amarga’, la serie que ha conquistado las tardes en Antena 3 (4 de julio)

El pasado mes de julio ‘Tierra Amarga’ arrancaba en Antena 3. La ficción turca ha ido de menos a más, convirtiéndose en todo un fenómeno televisivo que no ha dejado de conquista a la audiencia desde su estreno.

Ambientada en los años setenta, Yilmaz comete un asesinato para proteger a su amada, Züleyha, de una agresión sexual. Para escapar de la justicia, deciden huir a otro lugar donde nadie los conozca y adoptar identidades diferentes. El destino los lleva a Adana. Allí trabajaran en la mansión de los Yaman. Demir, el dueño de la hacienda, se obsesiona con Züleyha y termina casándose con ella.

A partir de este momento, Yilmaz y Züleyha luchan para estar juntos. Pero todo se trunca desde el momento en que Yilmaz piensa que Züleyha se ha enamorado de verdad de Demir.

¿Lograrán Züleyha y Yilmaz superar todos los obstáculos?

11. El trastorno obsesivo de Han sale a la luz ante los ojos de Inci en ‘Inocentes’ (20 de julio)

Han e Inci son la pareja protagonista de ‘Inocentes’ que arrasa en el prime time de cada lunes y martes en Antena 3. Esta serie, que ha llegado este año a España directamente desde Turquía, aborda temas tan delicados pero importantes como son los trastornos obsesivos compulsivos (TOC), reflejados en diferentes personajes de la trama.

Esta compleja historia basada en hechos reales muestra el dilema moral en el que Inci y Han se encuentran sumergidos: velar por los cuidados de sus familias dependientes o luchar por su amor y un futuro juntos.

Un momento trascendental que nos han dejado los protagonistas fue cuando Han mostró a Inci su lado más oscuro y escalofriante: su trastorno mental y la obsesión que siente por la basura, algo que hasta entonces ella desconocía.

12. Leví Díaz, el ganador de ‘La Voz Kids’ en el equipo de Melendi (23 de julio)

En ‘La Voz Kids’, Levi Díaz, del equipo de Melendi, se alzaba con el triunfo de la segunda edición en Antena 3. Fue en el mes de julio cuando pudimos disfrutar de una emocionante final en la que los sueños de Levi se hacían realidad.

El joven barcelonés demostró un enorme talento programa tras programa. Además, fue la viva imagen de que las segundas oportunidades pueden ser buenas ya que, tras haber sido eliminado en las Audiciones a ciegas del año 2020, logró entrar en el equipo de Melendi en la edición de 2021 y cumplir un sueño acompañado siempre de una gran sonrisa y sobre todo, de mucho esfuerzo.

13. Mujer, la revolución turca en el prime time de Antena 3 (Desenlace el 28 de julio)

La historia de Bahar conmovió a la audiencia y ‘Mujer’ supuso un hito en el prime time como el primer gran éxito de una novela turca en España. Drama, romance, tragedia y la inmensa humanidad de sus personajes conquistaron a todos.

Bahar intenta sobrevivir con sus dos hijos, Nisan y Doruk, a la ausencia de su marido, Sarp, al que cree muerto... hasta que reaparece por sorpresa. Detrás de su desaparición estaba Sirin, siempre celosa de su hermana.

El regreso de Sarp revoluciona la vida de Bahar, que empezaba a enamorarse de Arif. ¿Se puede querer a dos hombres a la vez? El final de la serie en el mes de julio deja toda una lección reivindicando el papel de las mujeres.

14. ‘¡Ahora caigo!’ se despide tras diez años de humor y entretenimiento con Arturo Valls (1 de agosto: última emisión)

El concurso más divertido de la televisión ha llevado durante diez años el sello inconfundible de Arturo Valls. ‘¡Ahora caigo!’, el juego de las trampillas, ha dejado grandes gestas, fallos memorables, encabezados por el ‘Malaquito de Memphis’, además de concursantes peculiares, los chistes del presentador y un público que ya era como parte de la familia, empezando por Palmira.

15. Un atentado siembra el terror en la plaza de los Frutos (25 de agosto)

Una fuerte explosión sacudía a los vecinos de la plaza de los Frutos en ‘Amar es para siempre’. Un terrible suceso que ocurría en la recta final de la novena temporada de la longeva serie convertida ya en historia de la televisión. Y es que Beltrán, el malo de la temporada, quiso deshacerse de todos sus enemigos de un plumazo. Sin embargo, la jugada no le salió como había planeado.

Los vecinos pasaron del horror a la esperanza. Un hito de la serie en el año 2021 al que se suma la muerte de Marisol, la hija de los míticos Asturianos, un acontecimiento que vertebró la trama de todos los personajes.

16. Asya comienza la venganza contra Volkan haciendo pública su infidelidad en ‘Infiel’ (31 de agosto: estreno)

Cansu Dere es Asya en ‘Infiel’. Ella ha protagonizado uno de los momentos más apoteósicos de la serie de éxito que se emite todos los domingos en Antena 3.

En su papel de mujer empoderada, Asya se hace cargo de la situación al descubrir que su marido le es infiel y consigue ponerlo contra las cuerdas durante una cena con la amante y toda su familia delante.

A partir de entonces, se desencadena una vertiginosa historia de venganza entre unos personajes perfectamente perfilados.

Gracias a esta serie turca, Cansu Dere se ha ganado a pulso el título de 'la reina Asya'.

17. Nos encandilamos con Oyku, la adorable protagonista de Mi Hija (26 de septiembre: capítulo final)

'Mi hija' llegaba a su final en Antena 3 logrando récord de audiencia. La despedida a la gran historia de Öykü reunía a casi dos millones de espectadores que se emocionaron con un final a la altura de una gran serie. El amor triunfaba por encima de todo.

Y es que la gran protagonista de esta historia es una niña de tan solo ocho años, Öykü, que llegaba a la vida de Demir para hacérsela mejor... mientras conquistaba a millones de espectadores.

18. Voces espectaculares y grandes desafines: las apariencias engañan en ‘Veo cómo cantas’ (29 de septiembre)

¿Eres capaz de adivinar si alguien canta bien sólo por su apariencia o por sus gestos? Es la divertida premisa de 'Veo cómo cantas', un concurso en el que lo bueno es malo y lo malo es bueno porque el concursante sólo se lleva dinero si descubre a los personajes que desafinan.

Con Manel Fuentes como presentador y con Ana Milán, El Monaguillo, Ruth Lorenzo y Josie como asesores, uno de los momentos más divertidos de cada programa era comprobar si el cantante invitado iba a tener que hacer dueto con un gran cantante... o con un farsante. Pastora Soler tuvo suerte y protagonizó uno de los grandes números de ‘Veo cómo cantas’. ¡Hasta Manel lloró de la emoción!

19. Morgane Alvaro: ¿Quién no alucinó con la protagonista de 'ACI'? (20 de octubre: estreno)

Tras triunfar en Europa, ‘ACI: Alta Capacidad Intelectual’ llegaba a España en el prime time de Antena 3 con una protagonista fuera de lo común: Morgane Alvaro. Ella es caótica, temperamental, inmanejable y la única capaz de resolver cualquier crimen.

Un personaje interpretado por la conocida actriz Audrey Fleurot, que ha bordado un personaje brillante y carismático que atrapó a casi dos millones de espectadores desde el primer capítulo.

20. Inés Manzano, ganadora de ‘La Voz’ y triunfal debut de Pablo Alborán como coach (18 de diciembre)

Inés Manzano se coronaba en diciembre de 2021 como la ganadora de la tercera edición de ‘La Voz’ en Antena 3. Además, de esta manera, Pablo Alborán se estrenaba de manera triunfal como coach, al ser una de sus talents quién se proclamaba como la mejor voz del país.

La finalista madrileña era la más joven de la Gran Final, pero demostró con gran trabajo y una enorme evolución que estaba hecha para la música. ¡Con esta gran voz nos conquistó!

21. Llega LEGO Masters (15 de diciembre: estreno)

Un nuevo formato llegaba a Antena 3 a final de año. 'LEGO Masters' nos ha traído a los mejores constructores de nuestro país para saber quién es la pareja más creativa con los ladrillos de LEGO.

Los concursantes han demostrado habilidad y talento en cada construcción e incluso se han atrevido a recrear escenas de míticas películas que nos han conquistado. Javier y Alfonso se inspiraron en la película de ‘Lo imposible’ para crear una de las construcciones más alucinantes que hemos visto en el programa.

¡Menuda pasada!