Entrevista completa de Mónica Carrillo a Dani Rovira

Es uno de los actores más polifacéticos del actual cine español, aunque él prefiere autodefinirse como "nuevo renacentista" o "farandulero". Dani Rovira, en una entrevista con Mónica Carrillo, ha asegurado que lo suyo no es en realidad un sueño cumplido: "Han llamado a la puerta, he abierto y resulta que era un sueño que no tenía, y le he dicho 'pues pasa'".