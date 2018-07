El Gordo de 'El Niño' toca en Huerta de Rey, 'el pueblo de los nombres raros'

Los vecinos de Huerta de Rey, una localidad de la sierra de la Demanda burgalesa que no llega al millar de habitantes, se han echado a la calle para celebrar el primer premio del sorteo de El Niño.



Iván Izquierdo, el dueño del bar El Frontón donde se han vendido los décimos no sabe con precisión cuánta lotería ha repartido con el número premiado, el 71.028.



Este empresario ha ido de grupo en grupo repartiendo abrazos entre los vecinos y descorchando botellas de champán, "porque la mayoría son amigos, jóvenes del pueblo".



Izquierdo vende cada semana vende lotería del mismo número, que le trae "el lotero de San Leonardo de Yagüe" (Soria), donde estaba consignado el número premiado, aunque esta vez le trajo un número distinto, que cogió porque "da igual uno que otro". El número era el 71.028 ahora "se venderá todas las semanas en el bar", ha asegurado.



Suerte entre los jóvenes del pueblo

El premio ha despertado antes de lo previsto, entre otros, a un grupo de jóvenes de la charanga "Los calces", que algo después de las doce del mediodía todavía dormían porque "ayer era noche de juerga", según alguno de los integrantes de este conjunto.

Son todos jóvenes de 19 a 25 años, de Huerta de Rey y de algunos pueblos próximos, que están en paro o estudiando y "los que tienen más suerte" van saltando de trabajo en trabajo.



Como suele ocurrir cuando la suerte de la lotería llega a lugares pequeños, hay quien se encuentra en la situación de que es de la zona, frecuenta el bar donde se vendió el premio y es amigo de muchos agraciados, pero por una razón u otra no compró su décimo: se ríe con sus amigos, pero mantiene una cierta mirada de pena.



El pueblo de los nombres raros

Los habitantes de Huerta del Rey, provincia de Burgos, protagonizaron en 2011 el spot de Aquarius. Su característica principal es que casi ninguno de ellos tiene lo que entenderíamos por un nombre normal.

La tradición se remonta a finales del siglo XIX, cuando al secretario del Ayuntamiento se le ocurrió bautizar a los recién nacidos con nombres peculiares para así evitar problemas a la hora de entregar el correo. Hasta ese momento los habitantes de Huerta del Rey tenían nombres muy similares.