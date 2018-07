Así se preparan los niños de San Ildefonso para el Sorteo de Navidad

En total son 40 niños los que participarán en el sorteo de Navidad. Hemos compartido con ellos una de esas sesiones preparatorias. Su principal temor nos han dicho que les caigan las bolitas.

El año pasado ya lo lograron. Sherly e Ismael cantaron el Gordo y ahora vuelven a intentarlo de nuevo. 'Era mi primer año y justo canté el Gordo', nos cuenta Sherly.Son dos de los 40 niños de la residencia del Colegio de San Ildefonso que participarán en el sorteo especial de navidad.

De España, Bolivia, Santo Domingo, Cuba y por primera vez participará un chaval de Rumanía. Se llama Álex y junto a su amiga Maget, de Senegal, son dos novatos del sorteo. 'Me daría vergüenza que se me cayera pero no voy a pensar en lo negativo porque luego me pasa', asegura el joven.

Su entrenador personal, Pedro Vázquez, profesor del colegio lleva años seleccionando y enseñando a los niños que cantarán en el sortero. Desde ahora, sólo la ilusión está en juego y ellos para cantarla.