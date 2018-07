Los niños de San Ildefonso ensayan para el sorteo de Navidad

Tranquilo todo el mundo, que todavía no ha empezado. Los niños de San Ildefonso protagonizan su último ensayo antes del sábado.

Camila tiene 12 años y es una veterana en esto del sorteo, claro. Ya ha participado en cuatros y ha dado varios premios. Formará pareja con Faisal, que se estrena.

Consejo de la experta. "Que si se equivoca no pasa nada que continúe. Que lo va hacer muy bien", dice Camila Mishell. Su compañero solo pide una cosa: que no le salga ningún 25.000, se le dan fatal. "Me confundo en algunos números. Los que peor se me dan son los 25.000", dice Faisal Akrouh.

Son sesenta los que participarán en el sorteo. Todos residen en el internado de San Ildefonso. Los que cantan deben tener entre 9 y 12 años y por supuesto "que tengan voz de niño", nos dice José Luis Rodríguez, educador del internado. Y habilidad con los números: "que no es desdeñable porque están bastante tiempo".

"Recordad hay que meter los números al revés", les dice José Luis Rodríguez, uno de los educadores del internado.

Los que juegan sueñan con un número, y ellos también. El gordo es el que lógicamente entonarían con más ilusión. Porque de eso se trata: de soñar.