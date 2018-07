Pilar, lotera de Grañén: "Muy contenta porque le ha tocado a mi familia"

La administradora de la Administración número uno de Grañén, María Pilar Azagra, se ha mostrado contenta después de haber vendido el Gordo: "Muy contenta porqué ha caido en Grañén y en toda la comarca pero sobretodo porque le ha tocado a mi familia".

Desde el Bar Teruel, su dueño, Pepe Ocón, ha reconocido entirse decepcionado cuando se ha enterado de que la mayor parte del premio se ha vendido fuera de la localidad. Desde el Ayuntamiento de Grañén, una localidad de 1.200 habitantes, se han mostrado más conformes precisamente porque ha tocado en municipios del entorno como Tardienta, Sodeto o Huesca.

"Si toca cerca a todos nos llega", ha confesado un funcionario de este municipio que ha preferido no dar su nombre. "Rabia" ha sentido Rafael Mallada, propietario del Bar Bolea de Tardienta cuando se ha enterado de que el bar Boira, de reciente apertura, ha sido el que ha repartido la suerte del Gordo en la localidad. A pesar de que le habían ofrecido lotería de ese número, como no es jugador no llevaba "nada" de lotería, por lo que ha reconocido sentir "envidia" de los premiados, entre ellos su hermano, agraciado con 400.000 euros de un décimo.

Alegría contenida es la que ha expresado Pilar Fornoza, la antigua propietaria del bar Boira y que llevaba varios números del Gordo, para ella y para sus hijos. Fornoza ni se lo hubiera imaginado que le iba a tocar la lotería, según ha señalado y de hecho anotaba los números por curiosidad hasta que ha oído que había caído en Grañén y entonces ha empezado a "sonar". La agraciada sólo ha tardado "dos o tres minutos" en confirmar el premio, a través de los gritos de su cuñado y la llamada del bar Boira, establecimiento que ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación.