El hombre que devolvió los 8.000 euros en Lotería: "Hice lo que debía"

Se desveló el misterio. Tras unos días siguiendo su pista, hemos conocido al joven que devolvió los 8.000 euros de Lotería que encontró en una calle de Bilbao.

Se llama Abdalá, es marroquí y tiene su propia peluquería. Dice que no tuvo dudas, que cuando algo no te pertenece hay que buscar a su dueño. "Hice lo que debía hacer, no hay más. No me lo pensé", asegura Abdalá.

A pesar de no ser muy conocido en la zona por su peluquería, Abdalá ha recibido decenas de visitas para felicitarle por su actitud solidaria.