Rajoy: "Fuera de España y de Europa se está condenado a la nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que la Unión Europea es una apuesta a la que no se puede renunciar y ha advertido a los nacionalistas de que "fuera de España y de Europa se está en ninguna parte y condenados a la nada". En este sentido, ha remarcado que su formación quiere un País Vasco "vasco, español y europeo".



En un acto desarrollado en el Teatro Campos de Bilbao, Rajoy ha indicado que "apartarse" de la Constitución y del Estatuto de Gernika es "apartarse de la prosperidad, del bienestar y del empleo". Además, ha manifestado que desea que ETA "se acabe sin condiciones" porque el terrorismo solo tiene "un destino que es su final".



Tras insistir en que la Constitución y el Estatuto son "dos grandes éxitos colectivos y el único lugar de unión de todos los vascos", ha considerado que "apartarse de la Constitución y el Estatuto es apartarse de la prosperidad del bienestar y del empleo".



En esta línea, ha considerado que el mayor error que se puede cometer es "sumar a una crisis económica una crisis política e institucional" y ha defendido la Unión Europea como "espacio común" ya que "Europa es nuestro sitio y fuera de España y de Europa se está en ninguna parte y condenados a la nada".



Por lo que respecta al terrorismo ha remarcado que "queremos que ETA se acabe sin condiciones porque el terrorismo solo tiene un destino que es su final".



Asimismo, ha reconocido que los españoles "no debemos gastar lo que no tenemos" y ha subrayado que su Ejecutivo ha tomado decisiones "difíciles que a nadie gustan, muchas de ellas ni siquiera a las que los tomamos", pero ha remarcado que son "necesarias y ponen las bases para salir de la crisis".



"Es necesario garantizar la estabilidad para afrontar la crisis, crecer y crear empleo que es lo que quieren todos los vascos y españoles", ha expresado para añadir que "no hay que confundir las raíces con las fronteras".



"Queremos gobiernos que se dejen de discusiones, de líos, de rupturas, de marcos de convivencia que no llevan a ninguna parte y solo generan incertidumbre, que es lo que menos conviene hoy en día a España", ha dicho.