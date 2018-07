Mariano Rajoy insinúa que modificará la Ley del Tabaco para que se fume en algunos locales

"A mi me gustaba más la primera ley porque obligó a mucha gente a hacer obras y se gastaron dinero y dijeron habrá una zona para fumadores y otra zona para no fumadores" ha asegurado Mariano Rajoy.

El candidato del PP explica que en su opinión "como todo en la vida las situaciones extremas no son buenas, pero se que la mayoría de la gente está en contra de esta ley que prohibe fumar en cualquier sitio, pero creo que podemos arbitrar una forma sobre una base, al no fumador no se le puede perjudicar".

Rajoy en contra de la prohibición de los toros

Por último, el candidato 'popular' se ha mostrado contrario a la prohibición de los toros, al tiempo que ha asegurado que hará "todo lo posible para convencer" de que haya eventos taurinos en toda España, "incluida Cataluña".

"No soy un gran aficcionado a los toros pero estoy a favor de la libertad, igual que no se puede obligar a nadie a ir a una corrida de toros creo que no se pueden prohibir los toros" dice Mariano Rajoy y asegura que hará "lo posible para convencer para que haya toros en toda España, incluida Cataluña.