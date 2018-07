Rajoy: "El PP es el único partido que garantiza el cambio en España"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este lunes en un acto político celebrado en el Principado de Asturias que el PP es el único partido que garantiza el cambio en España. "El PP es la alternativa a lo que hay; no hay otra cosa", ha señalado en su intervención, en la que ha insistido en que su partido es "grande" y que ni Asturias ni España están para "anécdotas".

Rajoy ha hecho estas manifestaciones en un mitin ofrecido en Oviedo, en el que también han intervenido la cabeza de lista por Asturias, Mercedes Fernández, y el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ante más de 2.000 personas. El dirigente popular estuvo muy arropado mientras realizaba sus discursos, y fue interrumpido en diferentes ocasiones con gritos de "presidente, presidente".

Durante su intervención, ha afirmado que en Asturias, el PP será la fuerza más votada el próximo domingo porque los asturianos saben que es el único partido que es alternativa a lo que existe. "El PP es un partido muy grande, con historia, y no se lo ha inventado alguien hace media hora", ha comentado. Aunque no ha hecho ningún tipo de referencia directa al partido presidido por Francisco Alvarez-Cascos, Foro Asturias, Rajoy ha querido agradecer a los presentes su "lealtad". E incluso fue ensalzando uno a uno a los distintos responsables locales asturianos. Al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, lo ha calificado de "perpetuo" porque "la gente así lo quiere, no porque lo diga yo".

Asimismo, ha dicho que está "orgulloso" de que Mercedes Fernández encabece la candidatura, ha agradecido al presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, que haya estado "a las duras y las maduras", y ha tenido también palabras para el candidato al Senado, Isidro Fernández Rozada, al que conoce "desde el siglo pasado y aquí seguimos los dos". De esta forma Rajoy, ha insistido en que el PP es el "único proyecto alternativo" al PSOE y que en las elecciones del domingo hay que actuar "con altura de miras" y "olvidar localismos" porque en esta ocasión "toca grandeza y dedicarse a lo que importa". Para ello, ha añadido, el PP es el "instrumento" para hacer que las cosas cambien. "Igual que voy a cumplir con España, voy a cumplir con Asturias", ha señalado.

A juicio de Rajoy, lo que se discute en las próximas elecciones es si España se "resigna" o si "tiene voluntad de superar las dificultades y salir adelante". Ha considerado importante trasladar a Europa el mensaje de que España es una "gran nación" y de que quiere estar en el euro "de primera división". Ha recordado que cuando él estaba en el Gobierno e iba a Europa sentía que representaba a una "gran nación". Cree necesario cambiar el actual estado de las cosas porque no quiere que a Espala le den órdenes. Según Rajoy, un Gobierno del PP "opinará, sugerirá y defenderá sus intereses en Europa", algo que es "lo contrario a lo vivido en los últimos años.