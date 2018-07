Rajoy tomará decisiones urgentes para que España no siga como "el avestruz"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que se presenta a las elecciones para evitar que España siga más tiempo "en la política del avestruz" y "esperando a que se marche el león", pues urgen decisiones que alejen la crisis definitivamente.

Rajoy se ha manifestado de este modo en la localidad barcelonesa de L'Hospitalet de Llobregat, en el mismo pabellón deportivo al que acudió en las pasadas elecciones catalanas y municipales, sólo que hoy el aforo ha quedado pequeño incluso una hora antes del comienzo, pues unas 5.000 personas según la organización han asistido al mitin.

El líder de los populares ha proclamado que concurre a las elecciones del domingo que viene como "un ciudadano preocupado por lo que se ha hecho", pero además como "un político mucho más preocupado por lo que hay que hacer en el futuro".

Ha avanzado que tomará decisiones con urgencia por cuanto España no puede alargar más "la política del avestruz", la de "esperar a que se marche el león" de la crisis. "No podemos esperar más tiempo porque no queremos que la crisis siga de por vida", ha apostillado.