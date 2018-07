Rajoy: "Galicia está en mejor disposición para iniciar su recuperación económica"

El presidente del Gobierno y líder nacional del PP, Mariano Rajoy, ha destacado en el municipio lucense de Guitiriz que los ajustes económicos son necesarios porque constituyen la base para "crecer y crear empleo". En el centenario hotel balneario de Guitiriz, ante varios centenares de militantes y simpatizantes de su partido, Rajoy señaló que el crecimiento económico y la creación de empleo redundarán en "mejores pensiones y servicios públicos, sobre todo sanidad y educación".

En una reunión con vecinos del pueblo, el presidente del Gobierno, que ha dedicado varios minutos de la misma a recordar sus comienzos en política en su Galicia natal, ha considerado que la situación económica por la que atraviesa España es "muy difícil, complicada, y tenemos muchísimas deudas" pero ha añadido que ningún gobierno toma decisiones con el "ánimo de fastidiar". "Nos ha tocado una situación muy difícil, no para que la contemos, sino para que tomemos medidas y la resolvamos", ha resumido.

"Lo que hagan las comunidades autónomas es importantísimo", resaltó, e insistió en lo crucial que resulta que "se hagan las cosas bien y haya gobiernos estables", al tiempo que ha situado a Galicia como "ejemplo" porque "se han hecho las cosas muy bien" después de que Alberto Núñez Feijóo desbancase en 2009 a "aquel famoso bipartito que en la historia esté y por mucho tiempo". "Galicia fue la primera comunidad en empezar a adoptar decisiones", reivindicó, y por eso es una autonomía en la que "aún sufriéndose la crisis, se nota menos que en otras regiones de España", especificó.

Agregó que "Galicia está en mejor disposición que la mayoría para iniciar la recuperación económica". Con las reivindicaciones soberanistas de Cataluña como telón de fondo, Rajoy también ha apuntado que España no necesita "líos, ni discusiones, ni intentos de irse a otro lado" y refiriéndose a Galicia, una nacionalidad histórica, ha dicho que "Galicia necesita integrarse cada vez más en España, y España cada vez más en Europa, porque el mundo va exactamente por ahí", en contra de los postulados de algunos partidos.

"Os pido el voto como gallego que soy"

"Yo vengo aquí a pediros el voto, y lo digo así, a que nos ayudéis, hagáis un esfuerzo por Galicia, los gallegos y España" el próximo 21, apostilló, tras una visita por las instalaciones de este tradicional hotel balneario, en el transcurso de un improvisado acto público en el que se dejó fotografiar con todo aquel que quiso hacerlo. De Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que es "un excelente candidato" que "se conoce los problemas, se trabaja bien las cosas, es serio" y participa en la política nacional a la que "aporta sus ideas".

"Aquí se presentan dos a las elecciones", ha asegurado Rajoy, "y no 150", "están el PP, que solo gobierna si tiene mayoría absoluta y, si no, una mezcolanza notable", la formada por PSdeG-PSOE, IU, BNG y las dos escisiones del Bloque, Compromiso por Galicia y Anova, que concurre a los comicios gallegos en el acuerdo electoral Alternativa Galega de Esquerdacon Izquierda Unida. "Os pido el voto como gallego que soy", ha defendido Rajoy, que ha rememorado su etapa en tierras gallegas como concejal de ayuntamiento, y también en la Diputación de Pontevedra, el primer Parlamento en Xelmírez y "los primeros momentos de nacimiento de la autonomía", en definitiva.

Del PP ha dicho que "aquí no gana porque sí", porque tenga suerte o le toque la "lotería", sino por ser el partido que mejor conecta con la ciudadanía, y ha matizado que este grupo "no ha perdido ninguna contienda electoral", aunque "en alguna ocasión" no haya gobernado porque "se han coaligado todos". "El PP ha estado siempre a las duras y a las maduras", ha sostenido.

Con un tono más intimista, el líder nacional del PP ha relatado su entusiasmo por empezar su jornada de actos electorales "en un pequeño municipio", al que seguirá su paso por otros, como Baralla o As Nogais, en Lugo. "A veces hay quien se cree que los únicos problemas que existen son los de Madrid y las grandes ciudades", ha reseñado. Estar en Guitiriz, para él, es "un honor y orgullo", ha puntualizado, y con ironía ha contado cómo el alcalde, Xosé María Teixido, le había mostrado su deseo de que esta visita sirviese "de algo". "Yo también lo espero, porque entre mis pretensiones de futuro no están no volver aquí nunca más", ha indicado Rajoy.