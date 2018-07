Beiras dice que Feijóo "mata a más gente que ningún grupo terrorista" español

La coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha colgado en su Twitter oficial una de las frases del mitin pronunciado en Lugo por Xosé Manuel Beiras: "Feijóo está matando a más gente que ningún grupo terrorista del Estado español".

El cabeza de cartel del PP de Galicia para el 21-O, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido no contestar al candidato de Alternativa Galega de Esquerda (AGE). "No voy a alimentar una política de división, descalificación y enfrentamiento en la que no creo", ha manifestado Feijóo que, contundente, ha añadido: "sigo siendo presidente de la Xunta, y eso me impide decir lo que pienso".

El comentario, colgado en el Twitter, fue visto por Feijóo: "las palabras del señor Beiras se califican por sí solas", explicó.

En este mismo espacio, el político popular confesó que para él ser gallego es nacer, vivir, amar, sentir y defender Galicia y, además "una forma de ser español que no tiene nada que ver con un planteamiento excluyente". "Los galleguistas nunca han sido soberanistas ni independentistas", matizó, y agregó que "como colectivo, los gallegos no tenemos problemas existenciales".

Ya en abril de 2011, el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, en unas jornadas con estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, ya había dicho que "los terroristas más peligrosos en este momento, no solo andan libres, sino que están en el poder".

Como ejemplos, había citado, entre otros, al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al hoy exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente y ministro del Interior; y al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela.

"Lo digo así porque hay que empezar a hablar con toda claridad, arriesgándose a lo que venga", apostilló en esa intervención Beiras, que tras aludir en ese momento a una reciente detención de dos etarras, confesó a su auditorio que siempre ha sido un defensor de la "no violencia", pero que, para empezar, defendía "la no violencia del Estado".

Precisamente en el mitin celebrado en otra institución educativa, el Instituto Lucus Augusti de la ciudad lucense, animó a su público a "asaltar pacíficamente" San Caetano -sede de la Xunta- con los votos, para "liberarlo de estos androides -en alusión al ejecutivo de Feijóo- que nos están haciendo retroceder a hace cuarenta años".

Beiras pidió que se vote a Alternativa Galega de Esquerda el próximo domingo para "desalojar" tanto a Feijóo como "a su equipo de gobierno" y, de este modo, "luchar por un futuro para Galicia".