Vázquez y Jorquera defienden la creación de empleo frente a la austeridad de Feijóo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha defendido en Villagarcía de Arosa su modelo de gestión al frente de Galicia. Un modelo, ha subrayado, basado en la austeridad y el control del gasto, y que sitúa a su comunidad entre las más saneadas de España.

Feijóo ha defendido que cumplió el "trato" asumido en 2009, al actuar como entendió "que le pedía la mayoría de los gallegos". Con todo, ha proclamado que "no se conforma" con que Galicia esté "mejor" que el resto de España, con "más solvencia, menos paro y menos deuda" y ha ofrecido un nuevo "trato" a partir del 21-O: empezar "una nueva etapa", la de la "recuperación económica".

"Queremos empezar una senda de creación de empleo, con más pedidos para el naval y más coches, queremos pescar más y mejor, vender más textil e iniciar la senda de la recuperación económica", ha sentenciado.



Pachi Vázquez: "Cada día más indecisos se están pasando al PSOE"

En Muros, Pontevedra, el partido socialista ha recordado sin embargo los recortes en Educación o Sanidad emprendidos por el PP. Y ha prometido un programa de gobierno basado políticas sociales y con una prioridad absoluta:

"A Galicia no le hace falta un contable, sino un hombre de país que lleve a la gente en el corazón", ha proclamado, censurando que busque "cuadrar las cuentas" sobre los que "ya no tienen nada". "Que la Xunta deje de pagar los libros de texto y los medicamentos de los pensionistas no es austeridad", ha sentenciado.

Jorquera llama al voto para "ampliar autogobierno"

Prioridad que comparte el BNGa pero que, según su candidato, Francisco Jorquera, hay que alcanzar "con más autogobierno" porque lo que está en peligro, ha dicho, no es España, sino Galicia.

"El pueblo gallego necesita mucho más que Euskadi y Cataluña tener más capacidad de decisión". Una proclama que fue recibida con ovaciones a Jorquera, quien desmintió que "Galicia fuese y sea lo primero" para Feijóo, como reza ahora su lema electoral.