Rajoy: "Firmes en la unidad no hay crisis que nos pueda doblegar"

El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha proclamado que "España es mucho más, infinitamente más que una crisis" y ha advertido de que es la "unidad" la que permitirá al país "salir" de la difícil situación actual e iniciar el camino del "bienestar y del crecimiento". Así, ha llamado a la "estabilidad" y a "no jugar con la Constitución y los estatutos".



"Firmes en nuestros valores y en la unidad no hay crisis que nos pueda doblegar, ni éxitos que no podamos repetir, ni futuro que no esté a nuestro alcance", ha sentenciado Rajoy, en un acto con más de 250 personas en A Coruña en el que ha pedido el voto para el candidato popular a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco le ha acompañado en esta ocasión.



"Hemos hecho grandes esfuerzos como la gran nación que somos y han tenido resultado", ha continuado Rajoy, antes de mostrarse "orgulloso" por todo lo "hecho" por España, con sus empresas "punteras" y una sociedad "cohesionada y solidaria". "Nada de esto estaba escrito, lo hemos escrito los españoles por ser constructivos y ponernos a trabajar dejando de lado las diferencias", ha alegado.



Frente a postulados soberanistas como el catalán y ante la desconfianza exterior hacia el país, ha esgrimido que "España es mucho más, infinitamente más que una crisis" y ha aludido a otras crisis "superadas", a los "éxitos" que los españoles construyeron "juntos" y a la vocación de "no rendirse". "La casa que hemos construido entre todos y está hecha para durar", ha resumido.