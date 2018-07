Rajoy: "Feijóo ha hecho los deberes y no ha pedido créditos al Estado"

El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicado "la unidad" de los españoles para salir todos juntos de la crisis y ha explicado que en los comicios gallegos del próximo 21 de octubre votar por el candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, es "votar por la unidad de todos los españoles".

En su primera incursión en la campaña electoral gallega, en un mitin en Pontevedra con unas 12.000 personas, según los organizadores, ha centrado prácticamente todo su discurso en palabras de apoyo a Núñez Feijóo.

"Galicia necesita tener una mano firme al timón y no cinco o seis disputándose el timón, eso no es posible. Votar por Alberto (Núñez Feijóo) es votar confianza, salida de la crisis, recuperación económica, unidad de todos los españoles. Y se necesita esta unidad para que todos salgamos juntos de la crisis en la que nos metieron algunos", ha señalado.

Ha destacado que Núñez Feijóo es un valor seguro "para no repetir errores, en alusión al bipartito entre PSdeG y BNG entre 2005 y 2009, ya que "no puede haber un partido distinto" en cada Consellería, porque un Gobierno "es una cosa muy seria y no una tarta que se reparten cuatro o cinco comensales".

Durante su intervención, el líder del PP ha reconocido que España atraviesa "momentos difíciles", pero ha explicado que los políticos se presentan voluntariamente a las elecciones y deben gobernar "en cualquier circunstancia".

Rajoy: "Feijóo vio la crisis cuando otros vivían en un mundo feliz"

"Yo he tomado decisiones difíciles, muy duras, os puedo asegurar que nada agradables, pero es porque creo que es lo que necesitan Galicia y España entera", ha dicho.

Rajoy se ha comprometido a "seguir diciendo la verdad", como este, un "momento difícil", y se ha mostrado convencido de que el PP siempre está para los momentos difíciles, "asumió el reto y lo seguirá haciendo, como en otras ocasiones". Y para ello ha puesto de ejemplo a Núñez Feijóo, el candidato de su partido a la reelección en Galicia.

"Alberto ha dado la talla", ha destacado Rajoy, que ha asegurado que "Galicia no se merece" otra coalición que no sea con los gallegos, como la que ofrece el PP, ha dicho, ya que "no está para bromas".

Ha asegurado que Núñez Feijóo "fue capaz de ver la crisis cuando otros vivían en un mundo feliz" y que supo hacer un "diagnóstico preciso" de lo que pasaba.

"Por eso fue el primero en tomar las decisiones y si otros hubieran hecho lo mismo no estaríamos en la situación por la que estamos pasando", ha asegurado. Rajoy ha destacado que la Xunta y su presidente "ha hecho los deberes" y "no ha tenido que pedir créditos ni préstamos al Estado".

Además, ha dicho, Feijóo ha logrado combinar el control del déficit con "la apertura de centros de salud y de hospitales públicos, mientras que otros tristemente los cerraron", y además ha aportado "soluciones en los momentos difíciles". También ha mostrado su confianza en que Galicia será "la primera" en salir de la crisis económica y ha pedido a los entregados asistentes al mitin que para ello acudan a las urnas el próximo 21 de octubre.