Rajoy: "La alternativa a Feijóo es la de la confusión"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes de que los gallegos "no se merecen" en las elecciones del próximo 21 de octubre la "alternativa" de izquierdas que encabezan socialistas y BNG y ha advertido de que si ganaran ahora sería "peor" que en el período 2005 y 2009.

Dicho esto, ha destacado la labor del candidato del PP a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del que ha subrayado su "valentía" para luchar contra la crisis. Rajoy, que ha presentado la conferencia de Feijóo en el Forúm Europa, ha puesto de manifiesto que en esta legislatura Feijóo ha sido "capaz" de gestionar "como nadie" los servicios públicos y defender los intereses de Galicia "fuera de sus fronteras".

"Ha sido capaz de gestionar como nadie los servicios públicos"

Como ejemplo de ello ha puesto la firma de dos contratos con la empresa pública mexicana Pemex, que, según ha dicho, han supuesto un "balón de oxígeno" para el sector naval gallego y son el "prólogo de nuevos contratos que sin duda habrá y pronto en el futuro".

Además, el jefe del Ejecutivo ha afirmado rotundo que Feijóo puede decir a los gallegos que esta comunidad autónoma tiene "menos paro, menos déficit y menos deuda" que la mayoría de las autonomías".

En su breve intervención, centrada en los comicios gallegos, ha indicado que el actual presidente de la Xunta "ha dado la talla" y ha estado a la "altura de las circunstancias" en momentos "difíciles" como los actuales, puesto que, según ha recordado, recibió "la peor de las herencias" y tuvo "la valentía de tomar medidas desde el primer momento".

Esa actuación, ha proseguido el presidente del Gobierno, ha permitido que sea la comunidad "con menos déficit de España y una de las pocas que no acudió al plan de proveedores porque "siempre tuvo la buena costumbre de pagar sus deudas".

Por todo ello, ha dicho que él quiere para Galicia, que también es su "tierra", un presidente como Feijóo, que, según ha dicho, "sólo se va a coaligar con los gallegos".

"Yo no quiero la alternativa que no hay, que es la de la confusión, ya la vivimos entre 2005 y 2009, y sabemos lo que da de sí y ahora sería peor, yo creo que no nos la merecemos", ha resaltado. El presidente de la Xunta ha abierto su discurso dando las gracias a Rajoy por sus palabras.