Pachi Vázquez: "El estado real de las cuentas de Galicia se sabrá tras el 21-O"

En una entrevista realizada en Onda Cero, el candidato del PSdG a la Xunta de Galicia, Pachi Vázquez, ha dicho que las 'verdaderas' cuentas de Galicia se sabrán tras los comicios del 21 de octubre, porque no entran facturas desde el 30 de junio y el déficit declarado es 'una operación cosmética' y 'un elemento electoral'.

El secretario general del Partido Socialista de Galicia ha comentado que los sondeos muestran que entre un 50 y un 60 por ciento de los ciudadanos no han decidido lo que van a votar o no lo harán; y lo califica como algo ‘muy preocupante’.

En declaraciones al programa Herrera en la Onda , Vázquez ha recalcado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se acogió al plan de pago a proveedores 'por un tema cosmético'y 'para no evidenciar la deuda que tiene'. 'Ese plan de yo no debo no se lo cree nadie', ha señalado el candidato socialista, quien ha argumentado que 'si usted controla el déficit de su casa, computa los ingresos de doce meses, pero computa solo los gastos de nueve', es 'mentira' que tenga el déficit controlado.

Ha añadido que desde el 30 de junio ´la mayor parte de las delegaciones no reciben facturas' y las certificaciones -que recibe el proveedor cuando no cobra en metálico para descontar en el banco- 'ya ni se emiten'. 'Más allá de la operación cosmética que el presidente intenta vender, con terceros afectados, evidentemente, la situación es dura en Galicia como en toda España. Es un elemento electoral, está todo calculado. Es su único activo', ha concluido.