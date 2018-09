Pachi Vázquez se erige en "el presidente de la gente"

El candidato socialista a la Xunta, Pachi Vázquez, se ha mostrado "convencido" de que va a "ganar", se ha erigido en "el presidente de la gente", prometiendo que gobernará para "resolver" los problemas de los desempleados y de las familias que no llegan a fin de mes y para blindar los servicios públicos. "Estoy tan convencido de que vamos a gobernar que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos vosotros", ha proclamado ante un millar de personas --según la organización-- en un mitin en Pontevedra.

Vázquez ha contado con la presencia de la plana mayor de su partido, incluido el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el exdirigente José Blanco. En el último día para pedir el voto, ha apelado a la movilización de "indecisos y desilusionados" para que "cada mirada, cada gesto y cada palabra" tenga como objetivo convencerlos para que se acerquen a las urnas. "Decidle que la desilusión no cambia gobiernos", ha transmitido.

Convencido de que "lo único" que le puede "hacer daño" es la abstención, porque es "mayoría" la gente que quiere cambio, ha advertido de que los del PP "no son tantos pero no fallan". "Ellos el domingo van a misa y directos a votar", ha remarcado, para bromear que no se meterá en que los que le apoyen vayan o no a la iglesia, pero les ha insistido en que tienen que "ir a votar"

"Lo que cambia los gobiernos son los votos. Yo os pido que nos juntemos y no tengamos miedo a escribir las páginas más hermosas, porque no vamos a fallar", ha prometido el líder de los socialistas gallegos.

Rubalcaba pide un "esfuerzo" para que Galicia pase a un "presidente del cambio"



En su turno de palabra, Pérez Rubalcaba ha pedido un último "esfuerzo" hasta el domingo para movilizar al electorado con el objetivo de que Galicia pase de "un contable" que está "pensando en marcharse" a uno que "quiera quedarse" y que será "un presidente para el cambio". El dirigente socialista ha criticado que Feijóo está "resignado" y "no le importan los problemas de la gente", mientras que su compañero de filas es una persona "valiente y cercana" que está "encima" de las preocupaciones sociales.

"Feijóo en realidad quiere ser contable, pues le haremos contable mayor del Reino de Galicia", ha ironizado, prosiguiendo con el mismo tono para admitir su "profesionalidad" en lo que se refiere a "magia y trampas contables". Dejando a un lado las bromas, ante un millar de personas --según la organización--, Rubalcaba ha apuntado que "lo que tienen en común todas las encuestas" es que "la mayoría" de los gallegos "quieren un cambio". Por eso, ha señalado que si se llenan las urnas habrá "un presidente socialista".

Y, refiriéndose a Vázquez, ha sostenido que le ha visto "crecer" a lo largo de la campaña electoral: "empezaste como presidente y llegas como presidente de todos los gallegos que quieren el cambio en Galicia".