Mario Conde reconoce el fracaso de no haber logrado entrar en el parlamento gallego

Mario Conde ha admitido que los resultados cosechados en las elecciones gallegas contienen "un punto de fracaso", porque la aspiración era obtener representación parlamentaria, pero ha garantizado la continuidad del proyecto político.



Antes de alcanzar el 80% del recuento de votos, Conde ha comparecido ante los medios para felicitar al PP por su victoria y, lejos de escudarse en excusas, proclamar: "Está más claro que el agua, no hemos conseguido el objetivo".



Ha resaltado que concurrían a estos comicios sabedores de "las dificultades" de Galicia y de la posibilidad de "fracasar", pero ha asegurado que seguirán "al servicio" de "las ideas" que defienden "sin pedir nada a cambio, solo por el placer de hacerlas".



El exbanquero ha aludido a que un partido se basa en "una estructura" -que SCD no tiene "pero tendrá"- en "las personas", a las que ha agradecido que se unieran al proyecto sabedores de que se les exigía "un gigantesco esfuerzo" que, posiblemente, no tendría "un resultado material"; y en unas "convicciones".



En este punto ha recalcado que las de SCD "no pueden estar equivocadas" sino que, al contrario, son "el sentir general" de la sociedad española. Al igual que el secretario general, Daniel Movilla, ha aludido al poco tiempo de vida de su partido, fundado con las elecciones ya convocadas, y a las carencias de logística derivadas, máxime "en un sitio tan complicado" como Galicia.