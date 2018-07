Feijóo pide a los gallegos que le den otro mandato "para salir de la crisis"

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha pedido a los gallegos el voto el domingo para seguir al frente del Ejecutivo gallego otros cuatro años, ya que él conoce "las políticas económicas para salir de la crisis e iniciar el crecimiento".

En uno de los dos actos de cierre de campaña para los comicios gallegos, en la estación marítima de Vigo, junto al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, el candidato a la reelección ha destacado que Galicia "no necesita al Gobierno para llegar a fin de mes".

"La mayoría de las comunidades autónomas no puede afrontar sus deudas, el pueblo gallego sí", ha asegurado Núñez Feijóo, que ha destacado que mientras su comunidad "ha ampliado servicios públicos, otros tienen que cerrar algunos de sus servicios".

Ha contrapuesto la opción de Gobierno que representa su partido, la que "garantiza la estabilidad y la esperanza de la recuperación", con la de "cinco partidos divididos" cuyo "único objetivo común es que no gobierne el que gana las elecciones", ha dicho.

"Sé que no sirve de consuelo para los que no tienen trabajo, lo sé. Y que no despeja todas las incertidumbres en las que estamos, por eso os propongo seguir hacia la recuperación económica y no seguir por el camino fácil y las fáciles políticas, que atrasan, retrasan y nos meten más en el pozo de la crisis", ha concluido. Tras este acto, Núñez Feijóo y Rajoy se desplazarán a Ourense, para el otro acto de cierre de campaña.