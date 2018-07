Feijóo no se ve como sucesor de Rajoy: "Eso es un disparate, supongo"

"Eso es un disparate, supongo", ha respondido Feijóo al ser preguntado por si se ve como el sucesor de Rajoy, tras lo cual ha añadido que una idea así "no deja de ser más que un chiste". "El presidente Rajoy es el presidente Rajoy y el presidente de la Xunta es el presidente de una comunidad autónoma de las que conforman España", ha insistido tras asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la sede de la madrileña calle Génova.

En declaraciones a los medios, el presidente gallego ha mostrado su agradecimiento a los ciudadanos que le han votado porque esto demuestra que el mensaje lanzado en estas elecciones es que los gallegos "han vuelto a confiar en una política responsable y honesta" y han apostado por que "les sigan diciendo la verdad y se siga gestionando la realidad", lo cual, en su opinión, "siempre da resultado".

A su juicio, este es el mensaje que Galicia también ha enviado al resto de España y ha manifestado que espera que el futuro nuevo Gobierno gallego y la oposición en el Parlamento -formada por PsdeG, Alternativa Galega de Esquerda y BNG-- puedan "sacar Galicia adelante y contribuir a la mejora económica" de todo el país.

"Los gallegos han entendido perfectamente que los que no tienen trabajo, los que lo están pasando peor, no han hecho responsable a un Gobierno que lo que intenta es trabajar y ser útil a los que no tienen trabajo. Ese mensaje es muy importante: que el Gobierno está haciendo lo posible para disminuir la crisis y está trabajando para ellos, para los que no tienen trabajo y los que tienen dificultades para llegar a fin de mes", ha subrayado, tras lo cual ha sido felicitado por una mujer que pasaba por los alrededores de la calle Génova.