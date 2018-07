Feijóo alerta contra quien "provocó la crisis" y Jorquera dice que el PP ha fracasado

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado hoy contra "los que provocaron la crisis", la opción que en su opinión formarían el BNG, el PSdeG y otras opciones nacionalistas, mientras que el candidato del BNG, Francisco Jorquera, ha asegurado que el proyecto del PP está "fracasado".

Así se han presentado respectivamente en los turnos iniciales del último de los tres debates cara a cara organizados por la TVG con los candidatos de los partidos con representación parlamentaria. Núñez Feijóo ha insistido en que el próximo 21 de octubre hay "dos opciones" para los gallegos en las urnas, la que él representa, "con la mayoría de Galicia", y la que proponen "PSdeG y los nacionalistas".

El candidato a la reelección ha afirmado que el "principal problema" de Galicia es el paro, con 259.000 familias desempleadas en la comunidad. En cualquier caso ha afirmado que la comunidad gallega tiene "menos paro que la media de las comunidades autónomas, menos deuda, menos déficit y es una de las más solventes".

"Eso es importante pero no es suficiente, no me conformo y vamos a seguir", ha concluido. Por su parte, Jorquera ha apelado a la "Política" y a la participación de todos los ciudadanos en ella, "porque puede cambiar las cosas" y se ha mostrado convencido de que "el PP no merece una segunda oportunidad porque su proyecto fracasó".

El candidato del BNG ha criticado a Núñez Feijóo por encabezar un proyecto "de espaldas a la gente para seguir los intereses de la minoría social". "Usted no tiene proyecto de país, está a las órdenes de Rajoy", le ha espetado al candidato del PPdeG y ha defendido que el BNG tiene "voluntad de liderar un cambio real" y no formará un bipartito "como el PP y Mario Conde".

El BNG, ha dicho, tiene "programa y un proyecto de país" que quiere compartir con toda la sociedad, porque es posible una salida "social y justa" a la crisis. "Y entre todos podemos", ha concluido".