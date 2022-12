Rajoy: "No debemos dejar que los socialistas arruinen la recuperación"

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha cerrado el mitín que el PP ha celebrado en Valladolid con motivo de las elecciones europeas y que ha comenzado con un intenso aplauso en memoria de Isabel Carrasco, dirigente popular en León cuyo asesinato propició la suspensión de este acto, previsto para el lunes.

Rajoy ha arremetido contra el PSOE para pedir el voto para su partido: "Los españoles no debemos dejar que los socialistas arruinen la recuperación. Y de eso se trata, de continuar la recuperación, de crecer económicamente y de crear empleo".

El presidente aprovechó para sacar pecho de su gestión: "A finales de 2015 España estará infinitamente mejor que cuando nos la dejaron en el 2011 los socialistas. Es el país europeo en el que más ha bajado el paro. Más que Francia, Portugal, Italia, Holanda, Finlandia y más que cualquier país mediterráneo. Somos una gran nación, con gente con coraje y con ganas"

Rajoy ha remarcado que los ciudadanos no pueden favorecer con su voto que el PSOE: "Ya fracasó en España. El PP va a tener capacidad de decisión e influencia en Europa. Hay que hacer útil el voto. Los socialistas devolverán a España a la pesadilla de 2011".

En este punto del mitin ha hecho un recorrido por sus dos años y medio al frente del Ejecutivo, para concluir que 2012 fue un año "muy duro para España" pero se evitó el rescate, "todo el mundo presionaba" sobre cuándo se iba a pedir el rescate, pero "si no haces nada es que no lo pides... es que no se enteran de nada".

En el siguiente ejercicio, en 2013, España siguió "con la reducción del déficit", pero se "exigía" al Gobierno que "en media hora arreglara los desaguisados de años" y se logró en la segunda parte del año salir de la recesión y detener la destrucción de empleo.

Y en 2014 se ha producido "el inicio de la recuperación, aunque los que no vieron la crisis ahora no ven la recuperación", ha sostenido antes de esgrimir las previsiones de crecimiento que hablan de que España cerrará el ejercicio actual con un alza de su economía del 1,2 %.