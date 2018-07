Los sondeos proclaman a Obama como ganador del último debate con Romney

Las primeras encuestas dan como ganador al presidente de EE.UU. y candidato demócrata a la reelección, Barack Obama, del tercer y último debate con el aspirante republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, que estuvo centrado en política exterior.

El sondeo de la cadena CNN, que tiene un margen de error del 4,5 %, señala que el 48% de los que vieron el debate celebrado en la Universidad Lynn de Boca Ratón (Florida) creen que ganó Obama, mientras un 40 % se decanta por Romney. Mientras, otra encuesta de la cadena CBS realizada entre 521 votantes indecisos otorga una victoria más amplia al demócrata, con un 53 % que considera que Obama lo hizo mejor, un 23 % favorable a Romney y un 24 % que opina que hubo un empate.

El margen de error del sondeo de CBS es de más menos 4 puntos porcentuales. En el primer debate, celebrado el 3 de octubre en Denver (Colorado), el 67 % de los espectadores de la cadena CNN consideró que Romney fue el ganador, frente al 25 % que opinó que Obama se había hecho con la victoria. La encuesta realizada entonces por la CBS reveló que el 46 % creyó que el republicano ganó el cara a cara, por un 22 % para Obama y un 34 % que se inclinó por el empate.



Desacuerdo en política exterior

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha asegurado que se mantendrá del lado de Israel si es atacado por Irán, mientras que su rival republicano, Mitt Romney, ha reconocido que una acción militar contra Teherán debe ser "el último recurso". "Estaré con Israel si es atacado por Irán", dijo Obama en el tercer debate presidencial celebrado en Boca Ratón (Florida), donde recordó que "esta misma semana" Washington desarrollará "el mayor ejercicio militar de su historia con Israel".

"Y mientras yo sea presidente de Estados Unidos, Irán no conseguirá un arma nuclear", sentenció Obama, que calificó sus sanciones contra el régimen iraní como "las más fuertes de la historia". El mandatario desmintió las "informaciones no verdaderas" publicadas este sábado por el diario The New York Times, según las cuales Estados Unidos ha accedido a un diálogo bilateral con Irán sobre su programa nuclear, pero recordó que "el reloj sigue en marcha".

"No vamos a permitir que Irán se involucre constantemente en negociaciones que no van a ninguna parte", indicó Obama. "Si no cumplen las demandas de la comunidadinternacional, tomaremos todos los pasos necesarios para asegurarnos de que no tienen un arma nuclear". Más adelante, Obama dejó la puerta abierta a la posibilidad de una negociación directa con Irán. "Me alegro", dijo a Romney, " de que esté de acuerdo con que potencialmente tengamos una conversación bilateral con los iraníes para acabar con su programa nuclear".

Romney, cuestionado por el mandatario, aclaró que para él una "acción militar" contra Irán "es el último recurso" que se aplicaría sólo después de agotar "las otras avenidas" para "aislar diplomáticamente" a ese país. "Estamos ahora cuatro años más cerca de un Irán nuclear, no deberíamos desperdiciar otros cuatro años", alertó no obstante Romney, que prometió además estar al lado de Israel "militarmente" si ese país es atacado.