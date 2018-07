Romney dice que su campaña "está dirigida al cien por cien de los estadounidenses"

El candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre en Estados Unidos, Mitt Romney, ha afirmado que su campaña "está dirigida al cien por cien de los ciudadanos estadounidenses", en un intento por reducir las críticas que está recibiendo tras atacar a los votantes demócratas, a quienes acusó de vivir a costa del Estado.



En su discurso de inicio, el primero desde que saliera a la luz el vídeo en el que se recogían los comentarios despectivos del exgobernador del estado de Massachusetts, Romney ha repetido la coletilla "el cien por ciento" hasta en cuatro ocasiones, según ha informado el diario estadounidense 'Politico'.



Sin embargo, Romney no ha hecho una referencia explícita a dichas afirmaciones, aunque ha diferenciado entre sus seguidores potenciales y la población total del país. "Sé que no voy a conseguir el cien por cien de los votos, y mi campaña se centrará en aquellos a los que creo que puedo conseguir que me apoyen", ha subrayado.



"Esta es una campaña para ayudar a gente que necesita esa ayuda, y ahora mismo los pobres de este país la necesitan para salir de su pobreza, la clase media la necesita porque sus ingresos han disminuido cada año de los últimos cuatro, en referencia al periodo de mandato del presidente, Barack Obama", ha agregado.



Los comentarios de Romney han empeorado su imagen para el 43 por ciento de los electores, según una encuesta. En la misma línea, el 59 por ciento de los electores estadounidenses considera que el ex gobernador del estado de Massachusetts criticó injustamente a los votantes demócratas.



En cambio, para el 26 por ciento de los encuestados, la imagen de Romney ha mejorado tras las declaraciones, lo que supone un gran avance, apenas siete semanas antes de las elecciones presidenciales. Además, el 67 por ciento de los consultados se siente más identificado con el colectivo al que se refería, que representa a la mitad del electorado estadounidense, mientras que el 33 por ciento lo hace con los donantes de fondos a los que habló.