Las primeras encuestas dan como ganador a Obama tras el segundo debate electoral

Ha sido un auténtico debate y por momentos un combate en el que ambos candidatos se han confrontado abiertamente saltándose incluso en muchas ocasiones las reglas del debate.

El factor diferencial ha sido esta vez que el presidente Obama se mostrado dispuesto a pasar a la ofensiva y a cuestionar directamente a su oponente.

Obama ha acusado a Romney de presentarse con una agenda oculta a favor de los más favorecidos, "El gobernador Romney no tiene un plan de cinco puntos, tiene un plan de un punto. Asegurarse de que la gente con más ingresos tengan diferentes exigencias fiscales. Esa ha sido su filosofía como empresario, como gobernador y ahora como candidato".

Por su parte el republicano no se ha quedado callado y ha cuestionado porqué el presidente Obama no ha hecho en estos cuatro años buena parte de las promesas con las que ahora se presenta a las elecciones. "Yo he sido alguien que ha dirigido una empresa durante 25 años y han cuadrado los presupuestos, cuando estuve al frente de los Juegos Olímpicos cuadraron los presupuestos y también cuando fui gobernador de Massachusetts".

Pero el mensaje central que queda de este debate es que Barack Obama y los democratas han conseguido cortar la hemorragia, la especie de vertigo electoral que se manifestaba en las encuestas tras el primer debate.

Obama gana el segundo debate

Según la encuesta realizada por la cadena CNN, el 46 % de los ciudadanos consideraron que Obama ganó el segundo de los tres debates presidenciales, por un 39 % que opinó que fue Romney quien se hizo con la victoria de esta noche en Nueva York.

Además, preguntados por si el presidente de Estados Unidos hizo una mejor intervención que en el anterior debate, celebrado en Denver (Colorado), el 73 % respaldó que Obama estuvo mejor en este segundo asalto.

El margen de error de la encuesta es de más menos 4,5 puntos porcentuales. La encuesta realizada por la cadena CBS también dio como ganador al presidente estadounidense, quien, según el 37 % de los encuestados batió a Romney. Según el mismo sondeo, el 30 % dio como ganador al republicano mientras que un 33 % dijo que el debate termino en tablas. Su margen de error es de más menos 4 puntos porcentuales.

En el pasado debate, celebrado el día 3 de octubre en Denver (Colorado), el 67 % de los espectadores de la cadena CNN consideró que Romney ganó ese encuentro, frente al 25 % de los encuestados que consideró que Obama se había hecho con la victoria. La encuesta realizada entonces por la CBS reveló que el 46 % creyó que el republicano ganó el cara a cara, por un 22 % para Obama y un 34 % que se inclinó por el empate.